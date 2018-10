“Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Seconda puntata di lunedì 1 ottobre 2018

unduetre

: RAI 2: (21:20) Niagara - Quando la natura fa spettacolo (Documentario) #StaseraInTV 01/10/2018 #PrimaSerata #niagara-quandolanaturafaspettac - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Niagara - Quando la natura fa spettacolo (Documentario) #StaseraInTV 01/10/2018 #PrimaSerata #niagara-quandolanaturafaspettac - staseraintv_uno : Niagara - Quando La Natura Fa Spettacolo - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #NiagaraQuandoLaNaturaFaSpettacolo -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Licia Colò è tornata in Rai, su Raidue in prima serata con il nuovo programma “Niagara –lafa spettacolo“. Dopo l’esordio positivo discorso, stasera va in onda ladelle sei puntate. Niagara |Tema l’acqua, titolo di“L’equilibrio possibile“. Gli scienziati affermano … L'articololafadi, con Licia Colò.