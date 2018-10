Nessuna PlayStation Experience quest' anno e Greg Miller invita apertamente gli

eurogamer

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Stando a quanto riportato da Dualshockers, dopo che Shawn Layden ha confermato chenon si terrà alcunadi Kinda Funny ha preso in mano la situazione e si è rivolto a Twitter per chiedere agli sviluppatori e ai publisher di far parte di Kinda Funny Games Showcase e sembrerebbe che molte aziende siano interessate.Dopo la pubblicazione del tweet, sviluppatori come Housemarque e Team Meat, nonché gli editori Devolver Digital e Annapurna Interactive hinviato risposte affermando di essere interessati ao evento e lo stesso vale anche per altre società come AbleGamers, Ysbryd Games e Kitfox Games. Alcune ore più tardi,ha twittato un'immagine della sua casella di posta, dimostrando che ci sono molti sviluppatori ed editori che vogliono mettere in mostra alcuni giochi con la crew di Kinda Funny.Come sarà presentato l'evento non è ...