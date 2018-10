Nasce la Juventus del dopo-Marotta | ecco chi sono gli uomini scelti da Agnelli

Nasce la seconda squadra - la Juventus U23 : TORINO - Ora è ufficiale. La Juventus avrà una seconda squadra in Serie C e si chiamera Juventus U23. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota ufficiale: 'Un'altra grande novità nel mondo Juventus . Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda squadra , dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di Serie C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : Nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...