Napoli | picchia moglie con una mazza da baseball | il figlio scappa e chiama la polizia

Napoli. Stazione Dante linea 1 della Metro : picchiato un macchinista : Grande paura nella Stazione Dante della linea 1 della Metro di Napoli. Un viaggiatore ha aggredito e percosso il macchinista

Scommesse - quote scudetto : la Juve prende il largo - Napoli in picchiata : Mancano ancora 35 giornate alla fine del campionato, ma la distanza tra la Juventus e le inseguitrici, nelle previsioni dei bookmakers su chi vincerà lo scudetto, è già abissale. L’andamento delle quote rispecchia inesorabilmente i risultati e gli atteggiamenti visti fino a ora in campo. La Juve, anche senza l’apporto gol di Cristiano Ronaldo, viaggia a punteggio pieno e ha tentennato solo all’esordio contro il Chievo: ...

Marano - 15enne picchia mamma e sorella per soldi : arrestato/ Ultime notizie Napoli - era già stato denunciato : Marano, 15enne picchia mamma e sorella per soldi: arrestato. Ultime notizie Napoli, lesioni per le due donne: il ragazzo era già stato denunciato in passato(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:07:00 GMT)

Napoli - subito liberi i ras della sosta 'Io picchiato - adesso ho paura' : 'Se adesso ho paura? Abbiamo sempre paura, quando lavori in mezzo alla strada e non hai nessuno a proteggerti, funziona così. Deve succedere il peggio, perché qualcuno intervenga. Lunedì, se non fosse ...