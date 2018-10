Napoli | Auriemma ‘gufa’ a Tiki Taka | il commento sulla Juventus

calcioweb.eu

: @RafAuriemma Dott. Auriemma, cosa le sta succedendo. Ammette che la vittoria della JUVE, non sono state incertezze… - tortipao : @RafAuriemma Dott. Auriemma, cosa le sta succedendo. Ammette che la vittoria della JUVE, non sono state incertezze… - CalcioWeb : Napoli, #Auriemma 'gufa' a #TikiTaka: il commento sulla #Juventus - kingdeltwtpart : Fabian per quello che sta mostrando meriterebbe ancora più spazio, stessa cosa dicasi per Diawara, ma non possono a… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della campionato, successo dellacontro il, trascinato da un grande Cristiano Ronaldo e dal goleador Mandzukic. Sincero il tifoso del: “è fuga, i bianconeri hanno due punti in più rispetto alla scorsa stagione, difficile pensare ad un esito diverso dallo scudetto”. SCARICA GRATIS L’APP D CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo‘gufa’ a: ilCalcioWeb.