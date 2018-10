Nadia Toffa risponde a chi le augura la morte sui social | interviene la Santarelli

Nadia Toffa - dopo il ritorno a Le Iene i commenti degli hater : «Tanto finirà presto all'obitorio» : di Alessia Strinati Il ritorno tanto atteso di Nadia Toffa in Tv è stato rovinato dagli hater. La stessa iena ha condiviso sulla sua pagina Instagram la frase di un utente che ha affermato che non ...

Augurano la morte a Nadia Toffa - la presentatrice de ‘Le Iene’ risponde al vergognoso commento : Nadia Toffa contro un hater che gli augura la morte, la presentatrice de ‘Le Iene’ lo smaschera sui social dopo il ritorno in tv Nadia Toffa ieri è stata protagonista della prima puntata della nuova stagione de ‘Le Iene‘. La conduttrice bresciana, come al solito, ha collezionato consensi sui suoi social network, dove si moltiplicano i messaggi di vicinanza da parte dei suoi follower per la personalissima lotta che ...

Carolyn Smith : "Nadia Toffa e le sue parole sul cancro? Ci sono rimasta male" : 'Il cancro può aiutare a dare un valore diverso alla vita'. Così Carolyn Smith a Domenica In ha difeso la Iena Nadia Toffa , spiegando il suo punto di vista in merito alle polemiche nate dopo la ...

Nadia Toffa torna alle Iene. Il post su Instagram : «Grazie per il trucco - non sembro nemmeno gonfia» : Nadia Toffa torna alle Iene . Il ritrono di Nadia Toffa alla conduzione del programma di Italia 1 è stato un po' come tornare in famiglia: il pubblico l'ha accolta con un lungo applauso, e i suoi ...

Il ritorno di Nadia Toffa alle Iene - tra abbracci e critiche : 'Sono felice di essere con voi'. Parrucca in testa e volto un po' gonfio, Nadia Toffa torna alle Iene, come conduttrice, e non si sofferma a lungo sulle sue condizioni di salute e nemmeno sulle ...

Nadia Toffa è tornata a Le Iene! : ... ha sempre raccontato ai propri fan la sua forza e la sua gioia nell'essere al mondo, nonostante tutto. Nadia Toffa è infatti riuscita a sconfiggere il cancro e, dopo un anno di pausa a lei imposto ...