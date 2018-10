Musica | è morto Charles Aznavour all’età di 94 anni

Musica - è morto Charles Aznavour : aveva 94 anni : Aznavour cantava in sei lingue e nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Tra le sue più grandi canzoni si annoverano 'La Boheme', 'La Mamma' o 'Take me', ma il ...

Musica in lutto : morto il cantante francese Charles Aznavour : Charles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourSettant’anni di carriera, oltre trecento milioni di dischi venduti nel mondo e una cifra inconfondibile, elegante, malinconica. Charles Aznavour si spegne ad Alpilles oggi, lunedì 1 ottobre, all’età di 94 anni, l’aria d’autunno che raggiunge i campi arati del Sud della Francia. Figlio di Micha Aznavourian, immigrato ...

Musica : morto Otis Rush - creatore del 'West Side Sound' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Musica in lutto. Morto Marty Balin fondatore dei Jefferson Airplane : Musica internazionale in lutto. E’ Morto Marty Balin. Il fondatore e cantante dei Jefferson Airplane aveva 76 anni. Protagonista dell’estate dell’amore

Musica in lutto - è morto Goran Kuzminac : TRENTO. E' morto nella notte Goran Kuzminac, aveva 65 anni. Il grande cantautore trentino , era nato in Serbia ma da moltissimi anni aveva deciso di trasferirsi in provincia, avendo frequentato anche ...

È morto il cantante e attivista algerino Rachid Taha - protagonista della scena rock francese - Musica - Spettacoli : Il cantante Rachid Taha , nato in Algeria ma residente a Parigi da molto tempo, esponente di spicco del rock 'meticcio' francese, è morto a 59 anni a causa di un attacco cardiaco, probabilmente nella ...

Mondo della Musica in lutto : è morto per overdose il rapper Mac Miller : Tragedia nel Mondo della musica, è morto Mac Miller: il 26enne rapper statunitense sarebbe deceduto a causa di un’overdose Il rapper Mac Miller è morto all’età di 26 anni. Lo ha confermato la sua famiglia in un comunicato, senza fornire dettagli sulle circostanze della morte. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angels ha riferito che Mac Miller, il cui vero nome era Malcolm James McCormick, è stato trovato ...

“Trovato morto”. Musica in choc : il cantante aveva solo 26 anni : Musica in lutto. Arriva una notizia choc e inaspettata: addio al noto rapper, trovato senza vita nel suo appartamento. È il sito TMZ a riportare per primo la notizia del decesso di Mac Miller, all’anagrafe Malcolm James McCormick, il cantautore e rapper che divenne famoso quando scalò le classifiche con il suo album di debutto nel 2011 e che era conosciuto anche per aver avuto una lunga relazione con Ariana Grande, con cui si era ...

Musica - morto direttore Claudio Scimone : 16.04 E' morto a Padova il direttore d'orchestra Claudio Scimone. Padovano, classe 1934, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo dicembre. Il decesso in seguito a complicanze polmonari dopo una caduta che gli aveva procurato la frattura di alcune costole. L'attività di Scimone è legata ai Solisti veneti,fondati nel 1959. Con questa formazione, il direttore padovano ha contribuito alla valorizzazione del repertorio settecentesto, soprattutto ...

Lutto nel mondo della Musica : è morto Claudio Scimone - papà dei Solisti Veneti : mondo della musica in Lutto. Nella notte è morto a Padova il maestro Claudio Scimone, fondatore e direttore dei “Solisti Veneti” dal 1959. Fatali le complicanze respiratorie dopo una caduta avvenuta qualche tempo fa in vacanza che gli aveva provocato la frattura di alcune costole. Avrebbe compiuto 84 anni a dicembre.Continua a leggere

Pregnana. Morto il ventenne Federico Soffientini insegnante al liceo Musicale di Busto Arsizio : E’ Morto a soli 26 anni Federico Soffientini, musicista di Pregnana Milanese, diplomato in oboe al Conservatorio di Milano ed

Musica : è morto Claudio Lolli - il simbolo della canzone d'autore : Nella sua carriera ha inciso una ventina di album, sempre con la passione per la politica e la vicinanza agli ultimi e ai diseredati. Tra i suoi titoli più celebri 'Michel' e 'Ho visto anche degli ...

Musica : è morto Claudio Lolli - simbolo della canzone d'autore : Nella sua carriera ha inciso una ventina di album, sempre con la passione per la politica e la vicinanza agli ultimi e ai diseredati. Tra i suoi titoli più celebri 'Michel' e 'Ho visto anche degli ...

Lutto nella Musica d'autore italiana : è morto Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari felici - Video : Addio a Claudio Lolli , fra i grandi protagonisti della musica d'autore italiana: dopo una lunga malattia, s'è spento all'età di 68 anni. Cantautore, poeta e scrittore di Bologna, nell'arco di una ...