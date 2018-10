MotoGp – Si vola in Thailandia | ORARI e DIRETTA TV del 15° appuntamento della stagione

MotoGp - Jorge Lorenzo vola in Thailandia : all’ultimo la decisione sulla presenza in gara : Jorge Lorenzo partirà per la Thailandia dove nel weekend del 5-7 ottobre si disputerà la quindicesima tappa del Mondiale MotoGP ma soltanto alla vigilia dell’evento deciderà se parteciperà o meno al GP. Lo spagnolo sarà dunque a Buriram con la speranza di poter scendere in pista dopo la brutta caduta rimediata la scorsa settimana ad Aragon che gli ha procurato una lussazione all’alluce destro e una microfrattura del secondo metatarso ...

MotoGp - Lorenzo vola in Thailandia nonostante il dolore al piede : deciderà dopo le prove : ...il connazionale e futuro compagno di scuderia Marquez di aver tenuto una condotta di gara decisamente spericolata prima di ricevere poi un chiarimento via Instagram del 6 volte campione del mondo. E ...

MotoGp - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez vola in graduatoria generale - Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo : Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGp - GP di Aragon : brutta scivolata per Pol Espargaró - clavicola fratturata e weekend finito : Si chiude in anticipo il weekend ad Aragon di Pol Espargaró " sempre nella top-10 in passato in Motogp su un tracciato a lui spesso favorevole. Non questa volta però, visto che durante le Libere 3 il ...

MotoGp - Valentino Rossi finisce nella ghiaia nel corso delle FP3 : fastidiosa scivolata per il Dottore [VIDEO] : fastidiosa scivolata di Valentino Rossi nel corso delle FP3 di Aragon, il pilota della Yamaha costretto a chiudere diciottesimo la sessione Si è aperto in maniera pessima il sabato di Aragon per Valentino Rossi, il pilota della Yamaha è infatti scivolato nel corso della terza sessione di prove libere. Una caduta senza conseguenze fisiche per il Dottore, devastanti però dal punto di vista morale in ottiva qualifiche e gara. Il pilota della ...

Aragon MotoGp - vola Marquez. Rossi cade : gli tocca la Q1 : Marc Marquez scatenato, Valentino Rossi in difficoltà, scivolato in curva 2 e costretto per via del 17° tempo a passare la prequalifica Q1 per accedere alla Q2. Le terze libere del GP di Aragon hanno ...

MotoGp - scivolata di Marquez nelle qualfiche del Gp di Misano : lo spagnolo comincia a perdere colpi [FOTO E VIDEO] : Il pilota della Honda è scivolato a pochi minuti dalla fine delle qualifiche, correndo velocemente ai box per cambiare moto scivolata fastidiosa per Marc Marquez nel corso delle qualifiche del Gp di Misano, il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Honda a pochi minuti dalla fine della sessione. Moto distrutta e via verso il box, dove il leader della classifica mondiale è montato in sella ad una nuova moto per riprendere la via ...

MotoGp : test di Aragon - la Ducati vola. Anche al Motorland : Nella settimana in cui la Rossa torna a casa, sull'Autodromo nazionale di Monza, l'altra Rossa vola ed impressiona sulla pista di Aragon. Nonostante il circuito non fosse in ottime condizioni, i test ...

MotoGp Silverstone - Viñales vola nel warm up - Rossi 10° : Silverstone - Si corre sull'asciutto, ma le condizioni atmosferiche sembrano destinate a cambiare ancora. Per le 12.30 - orario cui la gara della classe regina è stata anticipata - si prevede di nuovo ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto - Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo : E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...

MotoGp Ducati - Lorenzo vola nei test di Misano e sogna il titolo : TORINO - Ieri a Misano Lorenzo ha segnato il miglior tempo nei test privati, precedendo Dovizioso e Crutchlow. Dopo la vittoria in Austria, dunque, continua la sua onda positiva con la Ducati, anche ...

MotoGp - ottimismo Ducati : Jorge Lorenzo vola ai test di Misano : Jorge Lorenzo ha regalato una giornata di ottimismo alla Ducati. Il pilota maiorchino, infatti, ha centrato il miglior tempo ai test privati di Misano in 1'31"9, a pochissimi decimi dal 1'31"868 che è ...