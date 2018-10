Motocross - Tony Cairoli ha ceduto lo scettro. Ora un inverno per studiare come battere Jeffrey Herlings : Sarà un lungo inverno quello di Tony Cairoli. Il campione siciliano, infatti, si trova davanti a tanti mesi per riflettere su una stagione 2018 nella quale, letteralmente, non ha avuto alcuno scampo nei confronti del nuovo astro nascente del Motocross mondiale, l’olandese Jeffrey Herlings. Venti tappe nelle quali Cairoli ha avuto pochissime chance di opporsi allo strapotere del suo giovane rivale che, senza mezzi termini, ha dominato in ...

LIVE Motocross - GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings per chiudere i giochi - Tony Cairoli prova l’assalto disperato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia 2018, 18° round del Mondiale MXGP. Sulla pista di Afyon andrà in scena il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe rivelarsi già decisivo per l’assegnazione del titolo iridato, visto che l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) vanta 73 punti di vantaggio in classifica sul compagno di squadra italiano Antonio Cairoli. Per chiudere i conti e festeggiare il suo primo ...

Motocross - GP Turchia 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e come vederlo in tv : Oggi domenica 2 settembre si disputa il GP di Turchia 2018, terzultimo appuntamento del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Afyonkarahisar potrebbero definitivamente calare i titoli di coda sulla corsa verso il titolo iridato: Jeffrey Herlings, dominatore della stagione, si presenta in terra analtolica con 73 punti di vantaggio su Tony Cairoli e ha già ipotecato il trionfo ma vuole chiudere matematicamente i conti al più presto. ...

Motocross - GP Turchia 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la qualifying race - 5° Tony Cairoli. Nella MX2 vince Jonass : Nel weekend nel quale può già chiudere i discorsi a livello di titolo iridato della MXGP, Jeffrey Herlings (KTM) parte con il piede giusto (come quasi sempre) e vince la qualifying race del GP di Turchia 2018, mettendo in chiaro che non ha la minima intenzione di gestire il suo ampio margine o controllare la situazione. L’olandese classe 1994 ha vinto la prova odierna con il tempo di 24:29.102 avendo la meglio solamente sul finale dello ...

Motocross - GP Turchia 2018 : Jeffrey Herlings può già chiudere i conti. Missione impossibile per Tony Cairoli : Altro weekend all’insegna del Motocross. Stavolta ci si sposta in Turchia, ad Afyon va in scena un altro appuntamento di una stagione lunghissima. Siamo infatti alla 18esima gara di 21 di un campionato che però ha sempre meno da dire ogni weekend che passa. La colpa, o meglio il merito, è di Jeffrey Herlings, che sta dominando (eufemismo) la classe MXGP. In Bulgaria non c’è stata storia, come dall’inizio dell’anno, con ...

Motocross - GP Bulgaria MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche e si avvicina al titolo iridato - Tony Cairoli 2° : Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche del GP di Bulgaria 2018 di MXGP, sbarazzandosi della concorrenza con la consueta onnipotenza fisica. Il pilota olandese si è aggiudicato così l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima di una stagione dominata in lungo e in largo e che lo vede in vetta alla classifica iridata con 783 punti, 73 in più rispetto al rivale Antonio Cairoli. Il pilota siciliano ha chiuso in seconda ...

Motocross - GP Bulgaria MXGP 2018 : ennesimo assolo di Jeffrey Herlings. Tony Cairoli ottavo in rimonta : Altro giro, altra vittoria di Jeffrey Herlings. L’olandese ha dominato gara-1 del GP di Bulgaria di MXGP, aggiornando il suo totale a 25 successi di manche, 10 consecutivi. Soprattutto, il pilota della KTM porta il suo vantaggio in classifica a 70 punti su Tony Cairoli, oggi soltanto ottavo complice una partenza complicata. Sulla gara, come nelle ultime dieci occasioni, davvero poco da dire. Herlings è scattato meglio di tutti dal ...

LIVE Motocross - GP Bulgaria 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings per ipotecare il Mondiale - Tony Cairoli si gioca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP. Il circus si trasferisce a Sevlievo (per la prima volta dal 2014) per il 17° round di un Mondiale che sembra ormai saldamente nelle mani del fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, reduce da nove vittorie di manche consecutive e con un vantaggio di 58 punti in classifica sul suo compagno di squadra Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato si è presentato al ...

Motocross MXGP - GP Bulgaria 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : ... l'olandese partirà ancora una volta dalla pole position e punta all'ennesima doppietta con cui chiuderebbe definitivamente i conti nei confronti del Campione del Mondo, presente con un acciacco al ...

Motocross MXGP - GP Bulgaria 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Oggi domenica 26 agosto si disputa il GP di Bulgaria 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Sevlievo andrà in scena la quartultima tappa del campionato che ormai sembra essere indirizzato: Jeffrey Herlings ha 58 punti di vantaggio su Tony Cairoli, l’olandese partirà ancora una volta dalla pole position e punta all’ennesima doppietta con cui chiuderebbe definitivamente i conti nei confronti del Campione del Mondo, ...

Motocross MXGP - GP Bulgaria 2018 : Jeffrey Herlings domina le qualifiche - Tony Cairoli quinto : Jeffrey Herlings prosegue nel suo dominio imperterrito ed è perfetto anche nelle qualifiche del GP di Bulgaria 2018, 17esima tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese, reduce da nove successi consecutivi e sempre più vicino al titolo iridato, si è imposto agevolmente sul tracciato di Sevlievo e domani in gara andrà a caccia ancora di una doppietta per ipotecare definitivamente il Mondiale. Tony Cairoli, attardato di 58 punti in ...

Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 : Jeffrey Herlings firma la doppietta e ipoteca il Mondiale. Tony Cairoli sesto - problemi al ginocchio : Jeffrey Herlings si conferma il dominatore indiscusso della stagione e conquista anche la gara-2 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese ha così firmato la doppietta dopo aver vinto gara-1, ha infilato il nono successo consecutivo di manche (13 GP vinti sui 16 disputati) e ha operato ormai l’allungo definitivo in classifica generale: il fenomeno della KTM ora ha infatti 58 punti di vantaggio su Tony ...

Motocross MXGP - GP Svizzera 2018 : Herlings domina gara-1 e vede il Mondiale - Tony Cairoli cade e chiude ottavo : Jeffrey Herlings ha letteralmente dominato la gara-1 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese si è imposto con estrema autorevolezza sul tracciato di Frauenfeld e ha così conquistato l’ottava vittoria di manche consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Il pilota della KTM, infatti, ora ha ben 48 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che oggi si è dovuto accontentare ...

LIVE Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli si gioca tutto. Serve una rimonta disperata su Herlings : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Svizzera 2018 di MXGP. Antonio Cairoli cercherà l’impresa a Frauenfeld (Svizzera), sede del 16° round del Mondiale 2018. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, è pronto a sfidare il suo compagno di marca, Jeffrey Herlings, e tentare di porre fine al suo dominio nella MXGP. 23 manche vinte su 28 disputate e 10 doppiette realizzate nell’annata descrivono la portata della ...