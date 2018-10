Motocross Imola 2018 | in 35mila alla festa

Motocross - GP Imola 2018 : Jeffrey Herlings chiude con un’altra doppietta - nella MX2 successo per Jorge Prado : Signore e signori, non ci rimane che alzarci tutti in piedi e applaudire Jeffrey Herlings (KTM) che, dopo una stagione letteralmente dominata, chiude con l’ennesima doppietta, vincendo a mani basse anche il Gran Premio di Imola della MXGP. Ottava doppietta consecutiva per il neo campione del mondo e, addirittura, la 15esima in assoluto. Numeri impressionanti che parlano chiaro sull’andamento di un campionato che oggi è andato a ...

Diretta/ Motocross Gp Italia 2018 streaming video e tv : Jeffrey Herlings vince gara 1! (Imola) : Diretta Gp d'Italia 2018 Motocross. info streaming video e tv e vincitore dell'ultimo banco di prova del Mondiale Mxgp a Imola, oggi domenica 30 settembre. (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:57:00 GMT)

Motocross - GP Imola 2018 : Kiara Fontanesi SUL TETTO DEL MONDO! Sesto titolo iridato in carriera per la nostra portacolori : Strepitosa Kiara Fontanesi! La nostra portacolori si è aggiudicata il Sesto titolo mondiale in carriera della WMX (Motocross femminile), festeggiando davanti al proprio pubblico questo grandissimo risultato. L’azzurra, in sella alla Yamaha, si è aggiudicata gara-2 del GP di Imola, ultima prova del campionato (dopo il secondo posto della prima manche di ieri), conquistando sia il successo del GP che quello l’iride a precedere la ...

Motocross - GP Imola 2018 : Jeffrey Herlings domina la qualifying race - Cairoli cade e chiude ultimo : Anche se ha già conquistato ampiamente il titolo iridato, Jeffrey Herlings (KTM) domina anche la qualifying race del Gran Premio di Imola 2018 della MXGP non lasciando scampo agli avversari. Ne fa le spese, soprattutto, Tony Cairoli, che cade nel corso della gara e chiude in ultima posizione. L’olandese ha preso il comando delle operazioni sin dai primi metri e ha concluso con un ampio margine (23.909 secondi) sul belga Clement Desalle ...

Motocross - GP Imola 2018 : Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 dietro a Nancy van de Ven. Lotta serrata per il titolo iridato : L’olandese Nancy van de Ven (Yamaha) trionfa nella prima manche del GP di Imola, ultima tappa del Mondiale 2018 di Motocross femminile. Sul tracciato emiliano, tornato in grande stile nel calendario iridato, l’orange ha dominato la scena davanti alla nostra Kiara Fontanesi (Yamaha), distanziata di 5″287, e alla tedesca Larissa Papenmeier, a 7″374 dalla vincitrice. Un riscontro che consente alla van de Ven di avvicinarsi ...

Imola : inaugurata la mostra “1948-1998 / 50 anni di Motocross” : In attesa delle prime prove libere del sabato mattina, il weekend dell’MXGP a Imola è stato aperto dall’inaugurazione della mostra “1948-1998 / 50 anni di motocross”, che resterà aperta fino a domenica compresa. Esposte un’ottantina di moto che hanno fatto la storia del motocross e una gallery di 300 foto che raccontano la storia di […] L'articolo Imola: inaugurata la mostra “1948-1998 / 50 anni di motocross” sembra ...

Motocross - GP Imola 2018 : si chiude la stagione con Jeffrey Herlings a caccia di nuovi record - nella WMX Kiara Fontanesi è vicina al titolo : Si chiude ufficialmente il Mondiale MXGP 2018 con la terza tappa italiana. Si correrà, infatti, a Imola (clicca qui per programma e tv) il ventesimo ed ultimo appuntamento di una stagione che non ha più niente da esprimere. nella classe regina, infatti, l’olandese Jeffrey Herlings ha già festeggiato il suo, meritatissimo, titolo iridato, conquistato a suon di record, mentre nella MX2 lo spagnolo Jorge Prado ha soffiato lo scettro al ...