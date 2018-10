Morto il cantante Charles Aznavour

È Morto Charles Aznavour : il cantante francese aveva 94 anni : Brutta, bruttissima notizia per il mondo della musica internazionale: si è spento quest'oggi, all'età di 94 anni, Charles Aznavour, una delle voci più celebri e apprezzate della chanson d'amour francese.L'interprete francese (il cui vero nome era Chahnourh Varinag Aznavourian) era nato nel 1924 a Parigi, da una famiglia di origini armene. Fra le sue canzoni più celebri ricordiamo pezzi come La Bohéme, Et Pourtant e For me formidable. Aznavour ...

Jefferson Airplane - Morto il fondatore e cantante Marty Balin. Grace Slick : “Abbiamo perso una leggenda” : “Abbiamo perso una vera leggenda. Marty Balin ha contribuito all’inizio della rivoluzione che continua a vivere oggi”. Così Grace Slick, leggendaria voce dei Jefferson Airplane, ha commentato la scomparsa di uno dei fondatori e cantante del gruppo, morto a 76 anni. La sua morte, che risale a giovedì, è stata resa nota con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. L’album dei Jefferson Airplane del 1967 Surrealistic Pillow, con ...

È Morto il cantante algerino Rachid Taha : È morto a 59 anni il cantante e compositore algerino Rachid Taha, ex leader del gruppo rock francese Carte de Séjour e considerato uno dei maggiori artisti di pop raï, un genere che mescola la musica algerina, beduina, francese e The post È morto il cantante algerino Rachid Taha appeared first on Il Post.

Ariana Grande : Morto l'ex - Mac Miller; la cantante disattiva i commenti per le critiche : A riempire le pagine dei principali siti d'informazione nostrani ed internazionali, nel corso delle ultime ore, è la notizia concernente la drammatica scomparsa del rapper Mac Miller, il quale fino a qualche mese fa è stato sentimentalmente legato alla cantante di 'God is a woman', Ariana Grande. Mac Miller si spegne a soli 26 anni: Ariana Grande disattiva i commenti online Il vero nome dell'artista era Malcom James McCormick: diverse ore fa, il ...

“Trovato Morto”. Musica in choc : il cantante aveva solo 26 anni : Musica in lutto. Arriva una notizia choc e inaspettata: addio al noto rapper, trovato senza vita nel suo appartamento. È il sito TMZ a riportare per primo la notizia del decesso di Mac Miller, all’anagrafe Malcolm James McCormick, il cantautore e rapper che divenne famoso quando scalò le classifiche con il suo album di debutto nel 2011 e che era conosciuto anche per aver avuto una lunga relazione con Ariana Grande, con cui si era ...

AZZANO DECIMO - SCONTRO STRADALE : Morto CICLISTA/ Alla guida dell'auto Asia Sagripanti : cantante sotto shock : AZZANO DECIMO, incidente STRADALE: MORTO 52enne. Ultime notizie, coinvolta la cantante Asia Sagripanti: ricoverata in stato di shock, condizioni non preoccupano(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:47:00 GMT)

Claudio Canali - Morto il ‘frate rock’/ Ex cantante dei Biglietto per l’Inferno era diventato benedettino : E' morto Claudio Canali, diventato frate Isaia, l'ex cantante del gruppo rock Biglietto per l'Inferno. Da anni viveva in un eremo benedettino in provincia di Lucca(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:07:00 GMT)