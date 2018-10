Morto cercatore di funghi dopo un volo di 100 metri

Torino : precipita per 70 metri - Morto cercatore di funghi : Grave incidente nel Torinese, nel territorio del Comune di Locana: questa mattina il soccorso alpino ha recuperato un uomo morto all’alpe Seral. Si tratta di un cercatore di funghi, 70enne, deceduto dopo una caduta di oltre 70 metri tra le rocce. La salma è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cuorgnè. L'articolo Torino: precipita per 70 metri, morto cercatore di funghi sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna - Belluno : trovato Morto cercatore di funghi : A seguito del mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, un uomo è stato trovato morto: si era allontanato per andare a funghi. Il Soccorso alpino della Val Biois ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte. Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita del 79enne in fondo a un canale nel bosco. L’uomo sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di ...