Morbius – sarà il prossimo cinecomic Sony

(Di lunedì 1 ottobre 2018) I fan sono ancora in attesa dell’uscita di Venom (Dal 4 Ottobre belle sale italiane), ma la, sicura del successo del film, sta già pensando a come ampliare l’universo di Spiderman con uno spin-off dedicato a. I produttori Matt Tolmach e Avi Arad hanno dichiarato: “Adesso stiamo ovviamente lavorando su, è il nostroprogetto”. Jared Leto, già innamorato del personaggio,a quanto pare il protagonista del film spin-off di SpiderMan intitolato, the Living Vampire, che verrà diretto dal regista Daniel Espinosa. La sceneggiaturainvece affidata a Burk Sharpless e Matt Sazama. Ma conosciamo meglio il protagonista e le sue origini: Il Dottor Michaelera un brillante scienziato affetto da leucemia a cui restavano solo pochi giorni di vita. Per cercare di salvarlo, il suo amico Emil Nikos gli iniettò il sangue di un ...