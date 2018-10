Monte San Savino | Bennati contro la cittadinanza onoraria a figli di stranieri nati in

Toscana - nuovo incendio sul Monte Serra : brucia versante lucchese : Roma, 1 ott., askanews, - In Toscana durante la notte sono divampati nuovi incendi boschivi sul Monte Serra, questa volta in località Contra, comune di Camaiore, e Pieve di Compito, comune di ...

Lucca - incendio su versante Monte Serra : 11.00 Nuovi incendi sul versante lucchese del monte Serra. Le fiamme stanno bruciando la vegetazione in località Contra, nel comune di Camaiore, e Pieve di Compito, nel comune di Capannori. A Compito preoccupano le fiamme che stanno risalendo la collina e minacciano alcune case e centinaia di ettari di bosco. Impegnate 20 squadre di forestali e volontari antincendi,un canadair e 2 elicotteri della Regione. In arrivo un'altra decina di squadre ...

Toscana - nuovo incendio sul Monte Serra : brucia versante lucchese : Roma, 1 ott., askanews, - In Toscana durante la notte sono divampati nuovi incendi boschivi sul Monte Serra, questa volta in località Contra, comune di Camaiore, e Pieve di Compito, comune di ...

Incendio Monte Serra - nuovo rogo su versante lucchese/ Ultime notizie - case minacciate : fiamme nate da fulmine : Incendio Monte Serra, Ultime notizie: ennesimo rogo su versante lucchese, vigili fuoco sul posto, preoccupa situazione a Compito. fiamme nate da un fulmine, caos in Toscana(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Nuovi incendi sul Monte Serra : fiamme sul versante Lucchese : Gli incendi colpiscono ancora una volta il Monte Serra, sul versante opposto a quello bruciato nell’incendio di Calci e Vicopisano (Pisa). Nuovi roghi boschivi si sono sviluppati nella notte nei territori dei Comuni di Camaiore e Capannori, in provincia di Lucca: le operazioni di spegnimento sono complicate dal vento. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro a Camaiore e 4-5 ettari a Compito: in quest’ultimo caso le fiamme che ...

Nughedu Santa Vittoria. Antonella Coghe morta nel SupraMonte di Baunei : Antonella Coghe, 34 anni di Nughedu Santa Vittoria (Oristano), è morta nel Supramonte di Baunei, in località Bacu Mudaloru, in

Pet therapy pagata dalla mutua : parte dal PieMonte la richiesta al ministero della Sanità : L'assessore Saitta, coordinatore delle Regioni al tavolo nazionale: "A giustificare la proposta non c'è solo la passione degli operatori ma soprattutto i risultati positivi"

Pisa - incendio sul Monte Serra : sotto controllo il rogo a Vicopisano : Il focolaio dell’incendio che in queste ore sta interessando la località di Lugnano nel comune di VicoPisano (Pisa), sul Monte Serra, è sotto controllo: lo ha reso noto l’amministrazione comunale di VicoPisano confermando, inoltre, che “le scuole di ogni ordine e grado” sono aperte su tutto il territorio comunale. Al momento non vi sono nuovi fronti attivi e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. A breve ...

Inferno nel Pisano - l'incendio sul Monte Serra riprende forza : Dopo due giorni di lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco non si placano le fiamme nel Pisano . L' incendio del Monte Serra non è ancora spento e anzi nella zona di Lugnano, nel comune di VicoPisano,...

Incendio Pisa - fiamme ancora alte sul Monte Serra : rogo riprende a Vicopisano. Sindaco di Calci : “Governo stanzi i fondi” : C’è un fronte dell’Incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che non è ancora spento. Anzi nella zona di Lugnano, nel comune di VicoPisano, c’è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Sul resto del Monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente ...

Incendio Monte Serra : fiamme alte Vicopisano : Non è stato ancora spento l'Incendio che ha devastato il Monte Serra, nel Pisano, infatti nella zona di Lugnano, nel Comune di Vicopisano, è stata anzi registrata una ripresa del rogo sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. --Le fiamme sul Monte Serra, nel Pisano, sono tutt'altro che spente, anzi si levano molto alte e sono visibili anche a grande distanza. La zona interessata è ...

Pisa - incendio sul Monte Serra : fiamme alte a Vicopisano : L’incendio del Monte Serra, nel Pisa, è spento in quasi tutta l’area colpita (Comune di Calci) salvo nella zona di Lugnano, nel Comune di VicoPisano, dove si registra in queste ore una ripresa sul crinale, sopra la località Noce: le fiamme sono alte. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile, e sono stati attivati i mezzi aerei. L'articolo Pisa, incendio sul Monte Serra: fiamme alte a VicoPisano sembra essere il primo su Meteo ...

Uomini e donne - matrimonio Teresanna Pugliese : oggi si sposa l'ex di Francesco Monte : oggi giovedì 27 settembre, Teresanna Pugliese si sposa e diventa ufficialmente la moglie di Giovanni Gentile. l'ex corteggiatrice si è praticamente gettata alle spalle la rottura con Francesco Monte. Quest'ultimo è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. La donna ha svelato al magazine di Uomini e donne come ha organizzato la cerimonia ed ha illustrato alcuni dettagli sul suo abito da sposa. A quanto pare sarà tutto uno ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piromani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...