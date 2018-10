Monitoraggio dell’aria in Calabria | al via la seconda fase nel Comune di Pizzo

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ha preso il via giovedì scorso ladella campagna didella qualitàneldiCalabro, a cura del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della), diretto dal dr. Clemente Migliorino. L’ing. Nicola Ocello, tecnico del Servizio Aria del Dipartimento Arpacal di Vibo Valentia, ha posizionato il laboratorio mobile dell’agenzia nel cortile della scuola media “A. Anile”. La strumentazione in dotazione dei tecnici monitorerà i principali inquinanti che la normativa prevede di seguire durante l’anno. Questaautunnale di, come la prima che si è tenuta nel febbraio scorso, durerà trenta giorni, e permetterà all’Agenzia di consegnare aldiCalabro, con il quale è stato siglato un protocollo d’intesa anche al fine di usufruire di spazi pubblici ...