Mondiali Femminili 2018 | giorno di riposo per le azzurre | domani c' è Cuba

Mondiali volley femminili 2018 – Italia super : le parole del ct e delle azzurre : Ancora un successo per le azzurre ai Mondiali di volley femminili 2018: le parole del ct Mazzanti e delle protagoniste Secondo successo consecutivo per la nazionale Italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti oggi hanno regolato con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-18) il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Contro la squadra guidata da Marcello Abbondanza, ...

Mondiali volley femminili 2018 – L’Italia non dà scampo al Canada - le azzurre si impongono 3-0 in scioltezza : Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mazzanti, che supera il Canada con un netto 3-0 Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana femminile ai Mondiali di volley 2018, le azzurre non lasciano scampo neppure al Canada, sconfitto con il netto punteggio di 3-0. Altra prestazione sontuosa della squadra di Mazzanti, capace di mantenere la vetta del proprio girone con due successi e nessun set perso, un ottimo modo per ...

Mondiali Volley femminili 2018 – Italia ok all’esordio : tutti i risultati e le classifiche dopo la prima giornata : Mondiale Volley Femminile 2018 – risultati e classifiche della prima giornata Pool A, Yokohama Messico-Camerun 1-3 (25-17, 23-25, 16-25, 21-25); Germania-Olanda 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 30-32); Giappone-Argentina 3-0 (25-15, 25-13, 25-12). Classifica: Giappone, Camerun e Olanda (1V 3p), Germania, Messico e Argentina (0V 0p). Pool B, Sapporo Italia–Bulgaria 3-0 (25-15, 25-19, 25-22); Turchia-Canada 3-0 (25-18, 25-13, 25-15); ...

Mondiali volley femminili 2018 – Domani l’esordio delle azzurre : le parole del ct Mazzanti : Mondiale volley 2018 femminile: le parole del commissario tecnico Davide Mazzanti L’attesa è finita, il Campionato del Mondo femminile 2018 prenderà il via Domani in Giappone con le gare della prima fase. Alle ore 6.40, diretta su RaiDue, le azzurre di Davide Mazzanti cominceranno la loro avventura affrontando la Bulgaria. Un avvio non proibitivo per la nazionale tricolore, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare le ...