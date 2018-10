MoBot | è italiano il robot per la consegna della spesa nelle zone chiuse al traffico

laragnatelanews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Tante volte si è parlato delle nuove tecnologie e in particolare del modo in cui queste possono semplificare la vita delle persone, dando vita a servizi in grado di rendere più semplici azionivita di tutti i giorni. L’ennesima dimostrazione di quanto appena detto è stata presentata nei giorni scorsi, ma per conoscerla non è necessario andare dall’altra parte del mondo, ma semplicemente restare in Italia, precisamente in Toscana. La novità di cui parliamo si chiama, e viene descritto come un vero e proprio carrello2.0, realizzato da una start-up italiana e in fase di sperimentazione nel piccolo comune di Peccioli. L’obiettivo dei creatori di questoè di offrire ai cittadini uno strumento per trasportare ladirettamente a domicilio, in particolare per chi risiede all’interno del centro storico, dove le strade sonoal ...