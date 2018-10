Missione dei Giovani Naturalisti di Esapolis in Tunisia

Ponte Morandi - nessuna manoMissione dei filmati di Autostrade. La polizia diffonde il video integrale prima del crollo : Immortalano il Ponte Morandi poco prima del crollo le nuove immagini, riprese dalle telecamere di Autostrade, diffuse questa mattina dalla Questura di Genova. Il video va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono le auto e i camion, provenienti da entrambi i sensi di marcia, transitare sul viadotto, sotto la pioggia e il cielo sempre più scuro. La diffusione giunge dopo le polemiche su una possibile manomissione del video ...

I motivi del no del Consiglio di Stato all’ amMissione con riserva dei non abilitati al concorso riservato : Il Consiglio di Stato, con la discussione delle cautelari di ieri, ha scritto un nuovo capitolo sulla vicenda dell’ammissione al concorso riservato agli abilitati. La data del 20 Settembre rappresenta adesso uno spartiacque tra chi ha ottenuto l’ammissione con riserva al concorso riservato e chi invece si è visto rimandare la decisione alla sentenza del merito del Tar che non potrà arrivare prima del pronunciamento della Consulta. Il ...

AmMissione con riserva dei laureati al concorso non confermata dal Consiglio di Stato : Sul concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, sull’Ammissione a parteciparvi dei laureati e dei non abilitati, giungono aggiornamenti dalle stanze del Consiglio di Stato. Come si ricorderà, la rimessione alla Corte Costituzionale per la loro esclusione aveva suscitato diverse reazioni tra i docenti. I timori di qualcuno che la Corte potesse annullarlo erano stati fugati da autorevoli esponenti ...

Polonia - la ComMissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea : “Violano l’indipendenza dei magistrati” : La Commissione europea deferirà la Polonia alla Corte di Giustizia europea a causa della nuova legge sul pensionamento dei giudici della Corte Suprema. La nuova normativa, spiegano dall’esecutivo di Bruxelles, è “incompatibile con il diritto dell’Unione a causa delle violazioni del principio d’indipendenza giudiziaria“. La legge prevede l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici da 70 a 65 anni: un cambiamento ...

Il ministro Trenta : "Sbloccata Missione in Niger per il controllo dei flussi migratori" : "Ce l'abbiamo fatta: dopo 8 mesi di impasse abbiamo sbloccato la missione in Niger per il controllo dei flussi migratori". A dichiararlo il ministro della Difesa Elisabetta Trenta su Facebook. "L'Italia entrerà in pieno supporto del governo Nigerino e assisterà le autorità locali attraverso delle unità di addestratori, uomini e donne delle Forze Armate con alte specialità e professionalità, articolati in Mobile Training Teams che formeranno le ...

Il gigante dei cieli in Missione speciale : ecco in azione l’aereo più grande del mondo : Si chiama Antonov An-225 Mriya e coi suoi 84 metri di lunghezza e 88 metri di apertura alare è l’aereo più grande mai costruito ed entrato in servizio. Qui atterra all’aeroporto di Oakland, in California, per una missione umanitaria: raccogliere 140 tonnellate di rifornimenti e portarli all’isola di Guam prima dell’arrivo del tifone Mangkhut che ha causato numerose vittime nelle Filippine e in Cina. L'articolo Il gigante ...

Astronomia - la strana storia dei reperti lunari dell’Apollo 11 misteriosamente scomparsi dopo la Missione del 1969 : È avvenuto uno strano episodio dopo che Neil Armstrong e l’equipaggio dell’Apollo 11 tornarono dalla luna con rocce lunari: molti dei reperti consegnati ad ogni stato americano sparirono nel nulla. Ora, dopo anni di ricerche, un ex ricercatore della NASA è vicino al suo obiettivo di localizzare la posizione di tutte e 50 le rocce. Nelle ultime settimane, due delle rocce scomparse dopo la missione del 1969 sono state ritrovate in Louisiana e ...

Il gigante dei cieli atterra negli Usa : Missione umanitaria per il mega aereo : L'Antonov An-225 Mriya, il più grande aereo cargo del mondo, è atterrato all'aeroporto internazionale di Oakland, in California, dopo essere partito 13 ore prima da Gostomel in Ucraina per raccogliere 140 tonnellate di rifornimenti Usa, alimentari e non, ...

Ciclismo - l’amMissione di Nibali in vista dei Mondiali : ‘Non posso fare la differenza’ : Vincenzo Nibali ha concluso la Vuelta Espana in buona crescita rispetto alle grandi difficolta' che aveva vissuto nelle prime tappe. Il bilancio della corsa spagnola e la condizione di forma con cui ne esce in vista dei Mondiali di Innsbruck non soddisfano però il campione del Team Bahrain Merida. Nibali ha provato ad inserirsi nella mischia nell’ultima settimana, entrando in alcune fughe da lontano e lavorando per la squadra, ma non è riuscito ...

Maria Sebregondi - l'ideatrice dei taccuini Moleskine ora ha una Missione : "Istruzione di qualità in Africa" : Se fosse un verbo, sarebbe sperimentare. Nell'impresa come in letteratura, mondi di cui ha fatto parte e a cui continua ad appartenere. Verificando ogni giorno le possibilità di agire. Partendo dalla ...

Perugia - anche Sharper fra i progetti italiani della Notte Europea dei Ricercatori sostenuti dalla ComMissione Europea : ... Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste, con un programma biennale per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei Ricercatori attraverso più di 600 attività tra mostre, spettacoli,...

La Notte Europea dei Ricercatori in Italia : ecco i 9 progetti italiani sostenuti dalla ComMissione Europea : Il 28 settembre 2018 si svolgerà in tutta Europa la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori e l’Italia è il paese nel quale l’iniziativa ha la dimensione più diffusa e varia che fa incontrare nelle strade, nelle piazze e nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca migliaia di Ricercatori e centinaia di migliaia di persone di ogni età. La Notte dei Ricercatori in Italia è ...

La ComMissione Ue : "Minimo tre mesi di detenzione per evitare fuga dei migranti irregolari" : La Commissione europea ha presentato una proposta che prevede di imporre agli Stati membri un minimo di tre mesi di detenzione per i migranti irregolari per evitare fughe e facilitare i rimpatri. La proposta è contenuta nell'ultimo pacchetto sull'immigrazione presentato in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato durante la plenaria del Parlamento.La Commissione punta ...

Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla comMissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova : Il dirigente del ministero dei Trasporti Bruno Santoro si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova in relazione al crollo del ponte. Lo ha annunciato con una The post Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova appeared first on Il Post.