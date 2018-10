Milano ospita Sneakerness | l’evento che fa impazzire gli sneaker lovers

Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico – Roma - Milano e Reggio Calabria ospitano la XII edizione dell’evento : Venerdì 28 settembre la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico a Roma, Milano e Reggio Calabria Saranno Roma, Milano (Fiera) e Reggio Calabria a ospitare, venerdì 28 settembre, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di partner come Inail, Fondazione Terzo Pilastro InterNazionale, Eni, Gruppo Mediobanca, Toyota e Rai, ha l’obiettivo di ...

Leggi razziali - polemiche per mostra di Trieste/ Milano e Bari si offrono per ospitarla : il nodo 'manifesto' : Leggi razziali, polemiche per la mostra di Trieste 80 anni dopo l'orrore nazifascista. Ultime notizie, Milano e Bari si offrono per ospitarla.

Leggi razziali - Milano si offre di ospitare la mostra del liceo di Trieste. La preside : “Commossi - ma riusciremo a farla qui” : Il comune di Milano si è offerto di ospitare la mostra per l’80° anniversario delle Leggi razziali realizzata dagli studenti del liceo Petrarca di Trieste. L’esposizione è finita nei giorni scorsi al centro di un caso politico, con il sindaco della città giuliana Roberto Dipiazza che ha criticato la scelta della locandina: la prima pagina del ‘Piccolo’, il giornale di Trieste, del 3 settembre 1938, dal titolo ...

Milano. I migranti della nave Diciotti saranno ospitati a Casa Suraya : Sono pronti ad arrivare a Milano alcuni dei migranti salvati dalla nave Diciotti. Otto dei rifugiati, quattro donne e quattro uomini,

Milano ospita l’incontro tra Salvini e Orbán - sinistra in piazza : La Prefettura di Milano ospita oggi il discusso incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. Appuntamento alle 17. Intanto in

La Giunta nazionale del Coni ha approvato la candidatura congiunta di Milano - Torino e Cartina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 : La Giunta nazionale del Coni ha approvato la candidatura conGiunta di Milano, Torino e Cartina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2016. La Giunta ha approvato all’unanimità la modalità scelta per la candidatura, che era comunque stata anticipata il 31 The post La Giunta nazionale del Coni ha approvato la candidatura conGiunta di Milano, Torino e Cartina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

