Milan | Gattuso vuole di più | ' Arrabbiato per il gol subìto'

Castillejo : 'Strafelice al Milan. Gioco dove vuole Gattuso' : In realtà, sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la staffetta era prevista e per la maggior parte del match è stato il talento iberico il centravanti. Così, come i cinici cannonieri, ...

Gattuso si gode il Milan ritrovato : "Ma serve continuità" : Quattro gol e un bel respiro di sollievo. Con una vittoria su un campo difficile, quello del Sassuolo, Rino Gattuso allontana la crisi e le voci su un arrivo di Conte al suo posto. Il Milan fatica all'...

Milan - Gattuso : "Una vittoria che ci può aiutare" : Il tecnico dopo il poker al Sassuolo: "André Silva è voluto andare via, Suso deve conoscere meglio Higuain"

Milan - Gattuso : 'Vittoria che ci dà un po' di tranquillità' : Gennaro Gattuso tira un sospiro di sollievo e racconta così il 4-1 contro i neroverdi ai microfoni di Sky Sport: "Penso che questa vittoria possa darci un po' più di tranquillità, continuiamo a ...

Sassuolo-Milan - Gattuso : “Abbiamo sempre giocato bene - fase difensiva da migliorare” : Il Milan torna al successo dopo tre pareggi consecutivi e si diradano le nubi sulla testa di Gattuso, che era stato messo in discussione alla vigilia. Il tecnico rossonero ha commentato il match ai microfoni di Sky, con un piccolo fuori programma iniziale relativo ad André Silva: “Non voleva rimanere, per questo è andato via. Nessuno lo ha mandato via, è stata una sua scelta“. Tornando alla gara, Gattuso sottolinea come non sia ...

Sassuolo-Milan - Gattuso : 'Vittoria che ci dà tranquillità e convinzione' : ... "Abbiamo sempre giocato un buon calcio, a volte abbiamo avuto degli alti e bassi ma la prestazione c'è sempre stata " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - A Empoli poteva finire come ...

Sassuolo-Milan 1-4 - Gattuso : “Abbiamo un punto debole ma squadra viva” : Sassuolo-Milan 1-4, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria importante ottenuta dal Milan sul campo del Sassuolo soprattutto alla luce dell’assenza di un giocatore determinante come Gonzalo Higuain. Per questo appare abbastanza soddisfatto Rino Gattuso, allenatore del Milan, ai microfoni di “Sky Sport: “Questa squadra ha sempre giocato un buon calcio in queste partite, abbiamo degli […] L'articolo Sassuolo-Milan 1-4, ...

Sassuolo-Milan 1-4. Il Milan vince senza Higuain e puntella la panchina di Gattuso : Nella partita più delicata della sua travagliata partenza di stagione, con due attaccanti tra i quali la stella Higuain indisponibili per infortunio, il Milan riesce a portare a casa tre punti da un ...

Milan - niente Higuain : c'è Castillejo. Gattuso vara il tridente tecnico : Lo analizza Stefano Cantalupi nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: con Castillejo ci saranno Suso e Calhanoglu, e toccherà al turco il compito di scambiarsi la posizione centrale ...

Le distrazioni del Milan di Gattuso e il vizietto di Piatek : Le dinamiche sono rimaste le stesse: Bologna al risparmio, Udinese a pescare in giro per il mondo, pur se in maniera meno ossessiva. Lo dimostrano i tre italiani dati nell'undici iniziale, un evento.

Il Milan senza attaccanti contro il Sassuolo - Gattuso : "Qualcosa ci inventeremo" : Il Milan è in evidente difficoltà: sei punti dopo cinque giornate di campionato sono pochi. Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, è un uomo di mondo, e certe cose sa bene come girano. A tutte le latitudini gli allenatori sono legati ai risultati. In questo senso, iniziano a circolare voci su un possibile cambio in panchina, si parla, infatti,...

Milan - Gattuso : "Siamo in difficoltà. Borini e Cutrone in forse - qualcosa inventerò..." : Gattuso non si nasconde: "È un momento difficile, siamo in difficoltà coi risultati" ha dichiarato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, in programma domani sera ...

Gattuso show alla vigilia di Sassuolo-Milan : “ecco il problema di questa squadra. Conte? La società mi ha detto…” : alla vigilia di Sassuolo Milan, Gennaro Gattuso ha affrontato con la solità sincerità la conferenza stampa di rito, analizzando lucidamente la situazione in casa rossonera Dopo un inizio di campionato non di certo brillante, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo, squadra in grande forma e che, in queste prime partite di campionato, si è rivelata essere la vera sorpresa della Serie A. alla vigilia della delicatissima sfida, Gennaro Gattuso, ...

Sassuolo-Milan - la conferenza di Gattuso LIVE : LIVE 12:50 29 set Sassuolo-Milan sarà rispettivamente la sfida tra la sorpresa del campionato finora e la squadra che invece ha perso più punti da situazione di vantaggio. I neroverdi sono diventati ...