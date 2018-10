Milan | Donnarumma | ' Col Sassuolo siamo stati cinici | per noi può essere la svolta'

Milan - Donnarumma : “Vittoria contro Sassuolo possibile svolta” : Intervistato ai microfoni di “Milan Tv”, Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sonora vittoria della squadra rossonera ottenuta ieri sera sul campo del Sassuolo: “Abbiamo ottenuto un successo che ci dà morale, dopo un periodo no. Siamo stati molto bravi ad interpretarla, non era facile, il Sassuolo è una buona […] L'articolo Milan, Donnarumma: “Vittoria contro ...

Milan - Donnarumma : "Sassuolo - la svolta. Siamo stati bravi e cinici" : un Gigio Donnarumma soddisfatto quello che commenta la vittoria col Sassuolo: 'Abbiamo ottenuto un successo che ci dà morale, dopo un periodo no - dice a Milan TV -. Siamo stati molto bravi ad ...

Probabili formazioni/ Empoli Milan : Donnarumma - protagonista atteso. Ultime novità live e quote (Serie A) : Probabili formazioni Empoli Milan: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Posticipo della sesta giornata al Castellani, Gattuso ha ancora un paio di dubbi(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:39:00 GMT)

Riecco il vero Donnarumma : fiducia Milan - con Raiola si pianifica il futuro : ... che in tempi non sospetti ha dichiarato: 'Se fa copia-incolla di quello dei comportamenti dentro e fuori dal campo di quello che fa Reina può diventare il più forte al mondo '. La concorrenza non ...

Nazionale - Donnarumma : 'La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema' : Donnarumma ringrazia anche Buffon: 'Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C'è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli ...

Da Donnarumma a Kessie : il Milan in nazionale è titolare : Ap C'è un Milan che non si ferma durante la sosta e che per i prossimi dieci giorni sarà protagonista in giro per il mondo. Sono undici i calciatori rossoneri convocati dalle rispettive nazionali, ...

Milan - Donnarumma : 'Le critiche? Le accetto e lavoro per dare il massimo' : Dopo la vittoria all'ultimo respiro del Milan contro la Roma a San Siro di venerdì sera, Gigio Donnarumma ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. 'Ci tenevamo molto a vincere, siamo una grande squadra ha detto il portiere rossonero -. Le critiche? Le accetto sempre e provo ogni volta a reagire e migliorare. Sono una persona tranquilla, ...

Donnarumma fissa gli obiettivi del suo Milan : 'la Champions è casa nostra!' : Gigio Donnarumma ha parlato della stagione del Milan iniziata da poche settimane con il piede giusto, la vittoria con la Roma dà morale ' E' sempre bello tornare a Coverciano, è la nostra casa e ...

Donnarumma : 'Milan grande gruppo - l'obiettivo è la Champions' : Il classe '99, interpellato da Sky Sport prima della partenza per il ritiro di Coverciano , ha voluto dare un messaggio chiaro ai tifosi rossoneri, facendo intendere come le motivazioni e gli ...

Milan - senti Amelia : 'Ecco cosa deve fare Donnarumma' : Marco Amelia , intervenuto su Radio 1 Sport durante 'Il Mattino ha il gol in bocca', ha parlato della situazione dei portieri di Milan e Roma: 'Il portiere è un ruolo delicato, quando commette un errore è sempre gol. Abbiamo visto dei ...

Colloqui serrati a Casa Milan : dopo Rodriguez - adesso tocca a Donnarumma : Casa Milan, convocati gli agenti di Gigio Donnarumma, dopo la giornata di ieri molto attiva sul fronte Ricardo Rodriguez A Casa Milan c’è un discreto via vai, nonostante il calciomercato sia chiuso. Sì perchè in altri paesi, la sessione estiva terminerà a fine mese e dunque ancora qualcosa in ballo potrebbe esserci. Ieri sera infatti c’è stato un Colloquio tra i vertici rossoneri e gli agenti di Rodriguez, terzino che interessa ...

Live Napoli-Milan 3-2 al 45? st Donnarumma salva su Insigne : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Live Napoli-Milan 0-1 al 45? pt Donnarumma salva su bolide Milik : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...