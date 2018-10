Migliorano le condizioni di Lele Spedicato | il chitarrista dei Negramaro

Negramaro - Migliorano le condizioni del chitarrista : "Sta recuperando lo stato di coscienza" : Sono "in lieve ma continuo miglioramento le condizioni di salute" di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale

Negramaro - Lele dà cenni di ripresa : per i medici Migliorano le condizioni del chitarrista : Lo fa sapere direttamente la Asl, tramite un nuovo bollettino medico: il musicista comincia a riprendersi

Migliorano le condizioni di Lele dei Negramaro : Continua - e, anzi, cresce - il cauto ottimismo intorno alle condizioni di Lele Spedicato , chitarrista dei Negramaro che, lo scorso 17 settembre, è stato colpito da emorragia cerebrale. Secondo ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio/ Ultime notizie - Migliorano le condizioni del chitarrista : Lele Spedicato sta meglio. Ultime notizie, migliorano le condizioni del chitarrista dei Negramaro, colpito lo scorso 17 settembre da un'emorragia cerebrale(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:56:00 GMT)

Negramaro - Migliorano le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : Dopo due settimane di condizioni stabili le condizioni del chitarrista della band dei Negramaro migliorano. A dare la notizia di un lento risveglio dal coma in cui Lele Spedicato è stato indotto dopo ...

Giappone - Migliorano le condizioni economiche : migliorano le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto al rialzo rispetto alla lettura preliminare. Il leading indicator relativo al mese di luglio si è attestato a ...

Nations League - Migliorano le condizioni di Luke Shaw : il giocatore inglese guida già da solo : migliorano a vista d'occhio le condizioni di Luke Shaw , protagonista di un violento scontro con Carvajal avvenuto nel corso del match di Uefa Nations League tra Inghilterra e Spagna . Colpito ...

Maltempo - fulmine sulla spiaggia nel Salento : Migliorano le condizioni dei feriti : Sembrano migliorare le condizioni del 13enne senegalese rimasto folgorato da un fulmine mentre, oggi pomeriggio, si trovava sulla spiaggia di Porto Cesareo, nel Salento. Soccorso privo di coscienza e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con ritmo cardiaco alterato, il ragazzo, che riportava bruciature, e’ ora vigile. L’indagine strumentale e’ risultata negativa ed ora il minorenne ...

Neonato morto a Brescia - Migliorano le condizioni del fratellino : Saranno celebrati nei prossimi giorni i funerali del piccolo Paolo, il Neonato morto per un'infezione, causata da un...

Aretha Franklin sta morendo? "Gravemente malata"/ Le condizioni non Migliorano - si teme il peggio : Aretha Franklin: come sta la regina del soul? "E' gravemente malata": l'omaggio del mondo della musica con le dediche di Beyoncè e Jay Z e gli auguri di Mariah Carey.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Bimbo ucciso dal batterio : Migliorano le condizioni degli altri 6 pazienti : migliorano le condizioni dei bimbi colpiti dal batterio che ha ucciso un neonato agli Spedali Civili di Brescia. A renderlo noto sono l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, e il dg dell’Asst Ezio Belleri. “In relazione – fanno sapere i due – al focolaio epidemico di infezione/colonizzazione da Serratia marcescens verificatosi presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ASST ...

Ragazza accoltellata su lungomare Migliorano le sue condizioni : ...- l'ennesimo episodio di violenza che questa volta ha visto coinvolta Morena dimostra che il tema della violenza contro le donne è purtroppo un tema che riempie quotidianamente le pagine di cronaca ...

Migliorano le condizioni di Lauda : Migliorano le condizioni di Niki Lauda: stando al bollettino medico dell'Allgemeines Krankenhaus, Akh, di Vienna, dove l'ex campione di Formula 1 ha subito un trapianto polmonare il 2 agosto scorso, ...

Niki Lauda - Migliorano le condizioni - i medici ottimisti : Sembrano migliorare le condizioni di salute di Niki Lauda. Il sessantanovenne viennese leggenda vivente della Formula 1 era in uno stato di coma indotto dopo aver subìto un delicato trapianto polmonare, lo scorso 2 agosto, a seguito delle complicazioni di uninfezione che lo avevano portato in condizioni estremamente critiche.Fuori dal coma indotto. Lauda è ora nuovamente cosciente ed è in grado di respirare senza l'ausilio delle macchine. ...