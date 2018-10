Microsoft Surface e Google Pixel | è scontro frontale

Microsoft presenta Surface Hub 2S e Surface Hub 2X con modularità hardware [VIDEO] : [AGGIORNAMENTO] I nostri colleghi di TheVerge ci hanno mostrato un video in cui viene presentata per la prima volta in assoluto una demo della nuova interfaccia CShell sul prossimo Surface Hub 2. Durante il mese di maggio, Microsoft presentò ufficialmente con un video pubblicato sul proprio canale YouTube il Surface Hub 2 che presto andrà a sostituire il primo modello commercializzato nel 2016. All’evento Ignite 2018 ...

Microsoft presenta Surface Hub 2S e Surface Hub 2X con modularità hardware : Durante il mese di maggio, Microsoft presentò ufficialmente con un video pubblicato sul proprio canale YouTube il Surface Hub 2 che presto andrà a sostituire il primo modello commercializzato nel 2016. All’evento Ignite 2018 iniziato poche ore fa il Colosso di Redmond ha approfondito meglio la questione affermando che il nuovo device aziendale sarà suddiviso in due distinte versioni: una denominata S e l’altra X. La prima, che ...

Microsoft ha fissato un evento per il 2 Ottobre : nuovi Surface in arrivo? : Microsoft ha cominciato ad inviare lettere di inviti per il nuovo evento che si terrà a New York il 2 Ottobre alle 22 ore italiane. Stessa data di presentazione del Surface Book 2 dello scorso anno. Secondo quanto rilasciato dall’azienda però, per la nuova gamma di Surface Pro ci sarà ancora da aspettare. Potrebbero volerci mesi, sfociando probabilmente nella seconda metà del nuovo anno. Protagonisti dell’evento potrebbero essere quindi ...

Surface : Microsoft annuncia un evento per il 2 ottobre : Negli ultimi due anni, Microsoft ci ha abituato ad aspettarci in autunno (solitamente ad ottobre) un evento annuale dedicato alla gamma hardware Surface e lo abbiamo visto nel 2016 con Surface Studio e nel 2017 con Surface Book 2. Anche il 2018 non sarà da meno e a confermarlo è la stessa compagnia che, di recente, ha inviato ai principali media internazionali un invito ad un evento stampa inerente proprio ai dispositivi di Panos Panay fissato ...

Microsoft si scatena per il Back-to-school : applicate numerose offerte sulla gamma Surface : Come ci si poteva aspettare, in occasione del cosiddetto periodo del Back-to-school che in alcune regioni d’Italia partirà proprio lunedì, Microsoft ha avviato una nuova campagna offerte sul proprio store online al fine di attrarre l’attenzione degli studenti. Le promozioni riguardano principalmente tutta la gamma Surface venduta nel Bel Paese (ad eccezione del Surface Go) e alcuni accessori piuttosto apprezzati che diventano ora ...

Microsoft Surface Go : il 2 in 1 più piccolo di Microsoft debutta in Italia a partire da €459 : La famiglia di dispositivi Surface di Microsoft ha visto crescere la sua popolarità nell’arco degli ultimi anni, grazie ad un successo che ha spinto il colosso di Redmond ad espandere il suo catalogo di dispositivi comprendendo non più solo tablet dalle alte prestazioni ma anche notebook e laptop pensati per incontrare le esigenze di un pubblico sempre più ampio e variegato. Per molto tempo attraverso indiscrezioni è stato ipotizzato un ...

Microsoft - arriva in Italia il tablet 2 in 1 Surface Go : (Foto: Microsoft) Dopo la presentazione avvenuta poco più di un mese fa, il tablet 2 in 1 Surface Go di Microsoft è pronto ad arrivare in Italia. Lo ha annunciato la casa di Redmond in queste ore: il gadget si può già prenotare anche nel nostro Paese, dove arriva in due delle configurazioni svelate a luglio — una con 4 gb di ram e 64 dedicati all’archiviazione e quella con il doppio della memoria nei rispettivi ambiti. Alla base di ...

Microsoft Surface Go : arriva in Italia la versione economica del tablet di Redmond : La variante più piccola ed economica dei dispositivi Surface è ora disponibile anche nel nostro Paese

Microsoft annuncia la disponibilità del nuovo Surface Go : Surface Go, il più piccolo, leggero e accessibile device della famiglia Surface di Microsoft, è disponibile da oggi per l'acquisto in due configurazioni, il Surface Go da 64 GB con Intel 4415Y con 4 GB RAM e il Surface Go da 128GB e Intel 4415Y con 8 GB RAM.Il nuovo 2 in 1 combina le performance di un laptop con la portabilità di un tablet, permettendo di essere sempre connessi, sia da casa sia durante gli spostamenti. Con un semplice tocco è ...

Surface : Microsoft brevetta delle batterie intelligenti con ricarica rapida : I Surface sono abbastanza noti per la loro autonomia che si posiziona sempre come migliore o tra le migliori nella categoria senza rinunciare eccessivamente alla performance. Se l’autonomia è più che ottima la stessa cosa di certo non si può dire della velocità di ricarica che, per quanto non sia lentissima, non è oggettivamente il Top. Tuttavia, Microsoft potrebbe con i prossimi dispositivi cercare di risolvere definitivamente questa ...

Surface Pen : Microsoft corregge un grave bug : Microsoft rilascia in continuazione degli aggiornamenti firmware periodici per i propri dispositivi Surface ma l’ultimo distribuito il 10 agosto per il Nuovo Surface Pro sia in versione WIFI only che LTE si è rivelato particolarmente importante. Il changelog ufficiale dell’aggiornamento riportava, infatti, dei semplici miglioramenti per il touchscreen e la Surface Pen non specificando nel dettaglio i cambiamenti apportati e lasciando ...

Se compri Surface Book 2 - Microsoft ti regala la Surface Pen : Microsoft Italia ha appena dato il via ad un’interessante promozione dedicata al Surface Book 2 usufruibile in esclusiva per tutti coloro che lo acquistano dal Microsoft Store Online. Una volta comprata la configurazione desiderata del convertibile di seconda generazione targato Redmond, è possibile infatti aggiungere al carrello anche la Surface Pen in modo totalmente gratuito. Ciò significa che Microsoft vi darà in omaggio la penna touch ...

Surface Andromeda : ecco come Microsoft lo trasformerà in un libro : Se osservate con particolare attenzione la struttura del Surface Andromeda ad oggi trapelata dalle indiscrezioni con doppio display e una cerniera, è evidente una certa somiglianza con il form-factor dei libri. Un nuovo brevetto depositato da Microsoft durante il mese di gennaio del 2017 (una data relativamente molto recente) e pubblicato ieri dall’USTO Patent & Trademark Office statunitense, suggerisce l’intenzione della ...