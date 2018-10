Meteo oggi | torna il maltempo | attese piogge e temporali

Meteo - da domani pioggia - vento e temporali sull'Italia : Ultimo giorno di sole dicono gli esperti. E arrivato il momento, nel primo giorno di ottobre, di riaprire armadi e tirare fuori ombrelli e maglioni. Da domani è in arrivo una perturbazione atlantica ...

Meteo : alta pressione oggi con le ore contate - in arrivo il maltempo : Domenica stabile sull'Italia grazie all'alta pressione, ma arriva il maltempo! Il Meteo... Meteo / L'alta pressione continua a dominare sull'Italia come evidenziato anche dalle immagini satellitari,...

Meteo : da lunedì inizia settimana di pioggia - temporali e neve : Dopo una domenica di sole, due perturbazioni nelle prossime ore interesseranno la Penisola da nord a sud portando piogge diffuse, temporali e anche neve ad alta quota sulle Alpi. Le temperature quindi saranno in deciso calo, avvicinandosi di più a quelle del periodo autunnale.Continua a leggere

Meteo : oggi ancora alta pressione - ciclone verso la Grecia - le previsioni : Si rinforza l'anticiclone sull'Italia. Tempo stabile oggi, il ciclone Zorbas si muove verso la Grecia. Meteo / Dopo le intense mareggiate avvenute ieri in Sicilia (VEDI QUI I VIDEO) la situazione...

Meteo : oggi ancora vento e mareggiate all'estremo sud - ciclone Zorbas in formazione : Italia sovrastata dall'alta pressione, ecco anche il ciclone Zorbas nel mar Ionio, colpirà in pieno la Grecia. Meteo / Dopo tante parole siamo giunti al giorno di Zorbas : il ciclone...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le previsioni Meteo per la gara elite di domenica. Rischio pioggia molto basso : La variabile meteorologica potrebbe influenzare parecchio la prova in linea élite maschile dei Mondiali di Ciclismo 2018, prevista domenica 30 settembre. Infatti, se oltre alla notevole difficoltà del percorso (tra i più duri di sempre in una rassegna iridata e sicuramente il più impegnativo del nuovo millennio) si dovesse aggiungere la pioggia, si assisterebbe più che una corsa per l’oro ad una vera e propria gara di resistenza. Tuttavia ...

Allerta Meteo - gli occhi del mondo intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas” : venti a 240km/h e 470mm di pioggia - la Grecia rischia una catastrofe! : 1/14 ...

Meteo : insiste l'alta pressione oggi - ecco anche il ciclone tropicale Zorbas nello Ionio : Alta pressione distesa sull'Italia, venti sostenuti al sud. Sta prendendo vita Zorbas! Meteo / l'alta pressione delle Azzorre si sta ulteriormente rinforzando su tutta la nostra penisola riuscendo...

Meteo : il grecale sferza l'Italia - che fresco oggi! Instabile sulle Isole : Aria fresca dilaga su tutta Italia. Temperature in calo ovunque, che fresco stamane! Meteo / L'aria molto fresca di provenienza artica sta invadendo il Mediterraneo spazzando via l'estate in maniera...

L’astrofilo e Meteorologo Emilio Lo Savio annuncia la sua morte su facebook : “Un giorno diventeremo tutti polvere di stelle - oggi lo sono diventato io” : Emilio Lo Savio è morto nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dall’Equinozio d’Autunno 2018. L’annuncio sul suo profilo facebook, evidentemente concordato con i familiari: “Un giorno diventeremo tutti polvere di stelle, oggi lo sono diventato io. Arrivederci a tutti“. Esperto di Astronomia e Meteorologia, ha fondato l’Associazione Meteo Sicilia e gestiva il Gruppo Astrofili Catanesi, ha fornito ...

Meteo - le previsioni di oggi : ultime news - Sky Tg24 - : Condizioni in peggioramento soprattutto nelle aree centro-meridionali con allerta gialla per le precipitazioni in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Temperature in netta diminuzione ovunque, ...

Meteo - MALTEMPO : "FRONTE TEMPESTOSO" E CROLLO DELLE TEMPERATURE/ Ultime notizie - previsioni : vento e pioggia : MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e TEMPERATURE in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Meteo - ultimo caldo estivo : da lunedì pioggia e temperature in picchiata : Il campo di alta pressione che da tanti giorni ormai è protagonista sul nostro Paese con sole e caldo estivo ha le ore contate. Da lunedì una nuova perturbazione infatti farà ingresso sulla Penisola portando qualche pioggia ma soprattutto venti freddi che comporteranno un brusco calo delle temperature.Continua a leggere