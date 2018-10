Meteo Alto Adige | dopo il sole è arrivata la neve | vicino passo Resia “15 cm” di manto

Meteo - follie d'autunno : arriva un nuovo ribaltone : L'arrivo dell'autunno ha portato sull'Italia venti gelidi e un considerevole calo delle temperature, ma per gli amanti del...

Ribaltone Meteo : Ribaltone meteorologico dietro l'angolo . Sebbene l'autunno sia piombato sul Belpaese con l'ingresso dei venti freddi di Bora, che hanno provocato un abbassamento delle temperature anche di 15°C ...

“Ribaltone inaspettato!”. Meteo - ancora sorprese per gli italiani : occhio al weekend : Le previsioni Meteo non fanno altro che contribuire al boom influenzale di questi ultimi giorni. Gli sbalzi termici stanno costringendo gli italiani a restare a letto causa virus. E adesso com’è la situazione per quanto concerne le temperature sulla Penisola? Sole e ancora una coda di fresco, domani sull’Italia, con temperature ovunque al di sotto delle medie stagionali per le correnti, anche se indebolite, provenienti dai Balcani. ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Ciclone Mediterraneo in formazione sul mar Jonio : Sicilia ad alto rischio secondo ECMWF : Allerta Meteo – Qualcuno blatera di “falsi allarmi” rispetto al secondo Ciclone che si formerà nel Mediterraneo meridionale tra 40/48 ore circa. Ebbene, vogliamo ribadire che l’evento in formazione in quel tratto di mare ha tutte le caratteristiche o numeri per poter aspirare (di aspirazione abbiamo parlato) a essere classificato Uragano categoria 1 e che riteniamo giustificata l’Allerta, così come lo era la scorsa settimana ...

Allerta Meteo - cresce l’allarme “Medicane” per Venerdì 28 Settembre sul mar Jonio : Italia - Grecia e Libia ad alto rischio : 1/22 ...

Meteo Trentino Alto Adige : forti raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Allerta Meteo - Calabria ad alto rischio : “macchina dell’emergenza in tilt - sistema dei dati Meteo Arpacal offline” : “In tilt la macchina dell’emergenza. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha inoltrato una comunicazione urgente inerente il sistema di Allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria comunicando che ‘a partire dalle prime ore di oggi, 16 settembre 2018, il C.E.D e, di conseguenza, la Sala operativa di questo Centro non riescono a ricevere i dati relativi ...

Previsioni Meteo - Settembre inizia col botto : grande Tempesta Autunnale nel weekend - alto rischio bombe d’acqua e tornado al Nord Italia [MAPPE] : 1/22 ...

Meteo - fine agosto ci sorride : a inizio settembre c'è il ribaltone : Le previsioni Meteo per questi ultimi giorni di agosto 2018: tornano caldo e sole, ma non durerà molto. Il primo weekend di...

Meteo Alto Adige : dopo la prima neve si fa sentire anche il freddo - 2°C a Brunico : dopo la prima neve sulle Dolomiti, in Alto Adige stamattina si fa sentire anche il freddo: a Brunico si sono registrati 2°C, a Vipiteno 3°C. La colonnina di mercurio al Brennero e Riva di Tures è scesa fino a -1°C, ha spiegato il Meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. Nelle prossime ore le temperature risaliranno e torneranno su valori quasi estivi. Domani a Bolzano sono previsti 30°C. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo la prima ...

Meteo - ribaltone di fine estate : cambia di nuovo tutto : Negli ultimi giorni di un agosto passato tra caldo e temporali, arriverà un nuovo cambio repentino. Dopo un fine settimana...

Allerta Meteo - il maltempo continua a flagellare il Sud : dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’allarme : 1/10 ...