Mese di musica in Duomo Tra i big c' è pure Uto Ughi

Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il ' Mese della musica' : Milano , 27 set. (AdnKronos) - Torna, dal 4 ottobre al 16 novembre prossimi, l’appuntamento al Duomo di Milano con il 'mese della musica' , la rassegna concertistica promossa dalla Veneranda Fabbrica, giunta alla sua quinta edizione. Sei grandi concerti per percorrere un sentiero sonoro dal '400 al '9

Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il 'Mese della musica' (2) : (AdnKronos) - Il concerto del 20 ottobre della Cappella musicale del Duomo diretta da Don Claudio Burgio, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, celebrerà un evento molto importante per la chiesa e per l'arcidiocesi di Milano: la canonizzazione del Beato Giovan