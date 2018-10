Mercato Italia - Brusca frenata delle vendite dopo il boom di agosto

CalcioMercato - Ramsey ai titoli di coda con l’Arsenal : concorrenza inglese per le italiane : L’esperienza all’Arsenal sta per concludersi per il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Di proprietà della società londinese dal 2008, anno dell’acquisto del suo cartellino dal Cardiff City, il tuttocampista ha il contratto in scadenza con i Gunners nel prossimo giugno e, per questo motivo, molti club di primo piano stanno facendo un pensierino sul suo cartellino. Negli ultimi giorni sono emerse voci di un interessamento ...

E ora l’Italia preoccupa Wall Street : “Volatilità da Mercato emergente” : Il nostro è un mondo «italiano» in cui gli «zero virgola non contano niente», l’Europa ci strangola e i mercati sono per loro natura «speculatori». Un mondo in cui è sempre «colpa degli altri», altri che vanno «rimessi a posto». Ho chiesto a qualche grande operatore a New York di rispondere a certe congetture e accuse che arrivano da alcuni esponen...

E ora l'Italia preoccupa Wall Street : "Volatilità da Mercato emergente" : Gli operatori della Borsa Usa: «Per settimane l'esecutivo ha detto che avrebbe rispettato i termini e non l'ha fatto»

Mobilità elettrica : in crescita il Mercato in tutto il mondo - l'italia resta indietro : Il futuro della Mobilità è sempre più elettrico. Nell'anno scorso nel mondo sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, in crescita del 57% rispetto al 2016 in...

Nel 2022 il Mercato E&M in Italia raggiungerà '41 miliardi : ... lasciando il posto a nuove piattaforme digitali che mirano ad offrire una customer experience migliore ed innovativa, facendo leva sulla tecnologia o più precisamente sul mondo dei dati da ...

Nel 2022 il Mercato E&M in Italia raggiungerà '41 miliardi : La crescita più significativa si registra nell'internet advertising, CAGR +9,7%, grazie al contributo dei contenuti OTT che si stanno affacciando, anche in Italia, nel mondo dei diritti premium e ...

Ambiente : Italia prima in Europa per Mercato delle auto ecologiche : Il rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica, ha rilevato che l’Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l’11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto invece riguarda la quota di mercato, ...

Volkswagen T-Roc 1.6 TDI : debutta la versione più attesa per il Mercato italiano [FOTO e PREZZO] : La T-Roc con il Turbodiesel 1.6 TDI SCR da 115 CV rispetta già la normativa sulle emissioni Euro 6d-TEMP Un doppio appuntamento accoglie sul mercato italiano la T-Roc equipaggiata con il 1.6 TDI SCR da 115 CV, un motore capace di unire prestazioni brillanti a bassi consumi e costi di gestione ridotti. Il 1.6 TDI trova la sua collocazione perfetta nel cofano del primo crossover compatto della Volkswagen, un modello che sfoggia uno stile ...

Il Mercato del lavoro cerca ingegneri ma l’Italia non li ha. Di chi è la colpa? : di Maurizio Donini Sul nuovo numero di FQ Millennium, di cui possiedo la collezione completa, il servizio centrale è l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il risultato è che le due linee spesso non si incontrano, questo può apparire a prima vista incomprensibile in un paese afflitto da una forte disoccupazione soprattutto giovanile, ma un’analisi più attenta dimostra la fondatezza del problema. Le aziende chiedono attitudini ...

Mercato immobiliare italiano più lento che nel resto d'Europa : Il Mercato immobiliare viaggia a due velocità. Se in Europa marcia spedito, in Italia ancora arranca. Lo rivela l'European Outlook 2019 di "Scenari Immobiliari", che è stato presentato a Santa Margherita Ligure.I numeri del Mercato immobiliareA livello continentale il fatturato dovrebbe registrare una bella crescita, probabilmente nell'ordine dei dieci punti percentuali ed oltre. Migliorerà quindi ulteriormente la performance dell'anno scorso ...

Energia - l'Italia ritira la firma dal regolamento sul Mercato interno europeo : l'Italia ritira la propria firma dal Working Paper 10008/2018 sul regolamento sul mercato interno dell'Energia elettrica. Lo ha annunciato Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha ...

Energia - l'Italia ritira la firma dal regolamento sul Mercato interno europeo : l'Italia ritira la propria firma dal Working Paper 10008/2018 sul regolamento sul mercato interno dell'Energia elettrica. Lo ha annunciato Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha ...

Mise : Italia ritira firma da paper Ue su Mercato energia elettrica : Roma, 13 set., askanews, - L'Italia ritira la firma dal documento sul regolamento Ue per il mercato dell'energia elettrica per una riflessione e approfondimento. Nell'ambito delle negoziazioni inter-...

CalcioMercato - Hector Herrera : Italia più lontana. Incontro con Lopetegui - lo vuole il Real Madrid : Hector Herrera: il futuro potrebbe essere a Madrid. Il capitano del Porto, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il club portoghese, è pronto a cambiare maglia nel prossimo giugno, quando,...