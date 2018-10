lastampa

: “Meeting Across the River” del Boss da ascoltare allo sfinimento - LaStampa : “Meeting Across the River” del Boss da ascoltare allo sfinimento - jobmeeting : ACROSS, importante Web Agency, cerca Sales Account, Php developer, Segretarie, SEO Manager, Technical Account al… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Non so se capita anche a voi ma quando ascolto una canzone che non conosco e mi piace, molto, è come se ricevessi un pugnostomaco. Quel colpo, quel pugno intendo, non può che bloccare ogni altra ...