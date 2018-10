Matteo Salvini | parola d' ordine ai suoi | ' Mai nominare il reddito di cittadinanza'

liberoquotidiano

: Matteo #Salvini era già consigliere comunale a Milano quando io frequentavo la prima elementare. Da allora ha avuto… - AnnaAscani : Matteo #Salvini era già consigliere comunale a Milano quando io frequentavo la prima elementare. Da allora ha avuto… - LegaSalvini : Matteo #Salvini a Latina: nessuno ci potrà fermare - Linkiesta : Sulla sicurezza i dati del Viminale (2017) sono positivi: i delitti calano del 9,2%, le rapine dell’11%, i furti de… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Non parla mai didi. Il provvedimento voluto da Luigi Di Maio, come dire, è di Di Maio e non deve essere associato in alcun modo alla Lega. Il ministro dell'...