Mattarella è il leader più stimato | 65% di popolarità in crescita Conte più stimato

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Nell’Italia governata – con ampio consenso – da chi rivendica il proprio populismo, il piùtra ipolitici è un “non populista” per eccellenza: il presidente della Repubblica Sergio. Lo afferma un sondaggio di Demos&Pi pubblicato da Repubblica. Secondo la rilevazione il capo dello Stato ottiene il gradimento del 65 per cento degli intervistati. Più del capo del governo Giuseppe, che è comunque al 61, e dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente al 60 e al 57 per cento. Il primodell’opposizione è l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che raccoglie un indice di gradimento del 45 per cento. “Se è cresciuto il disagio verso la democrazia rappresentativa – spiega il sociologo Ilvo Diamanti a corredo del sondaggio –è un punto di convergenza ...