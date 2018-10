Rai - Martina : 'Di Maio cameriere ad Arcore - ha sigillato l'inciucio tra Salvini e Berlusconi' : 'In queste ore il M5s ha sigillato l'inciucio sulla Rai tra Berlusconi e Salvini. Di Maio ha fatto il cameriere ad Arcore. Ha sigillato il nuovo contratto tra Berlusconi e Salvini', così il segretario ...

Martina : 'Salvini restituisca i 49 milioni - Lega ladrona' : Da piazza del Popolo Maurizio Martina attacca il ministro dell'Interno: 'Salvini restituisci i 49 milioni, la giustizia vale per tutti, tu sei il potere arrogante, altro che uno vale uno'. Il ...

Martina a Salvini e Di Maio : 'Non si tiene il Paese governato dall'odio - vergognatevi' : 'Di Maio, Salvini... non tiene un Paese se viene governato dall'odio, da ministri che passano il loro tempo a insultare. A proposito di assassini politici, vergognatevi. In un Paese che ha vissuto il ...

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’odio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere

Il Pd in piazza a Roma. Martina a Salvini e Di Maio : “Non si governa con l’odio” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Dl Salvini - l’opposizione del Pd è un tweet di Martina (e di pochi parlamentari). Civati : “M5s ha aderito a estrema destra” : Un tweet del segretario Martina, uno dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, la presa di posizione di Civati e di Fratoianni e poco altro. L’approvazione del cosiddetto decreto Salvini in consiglio dei ministri non ha provocato alcuna levata di scudi da parte delle opposizioni, nonostante la presentazione del provvedimenti nelle scorse settimane fosse stata accompagnata da aspre polemiche. Chi, ad esempio, si aspettava accuse ...

Elezioni europee - Martina : “Serve grande alleanza - da Tsipras a Macron - con il Pse. Orbán - Salvini e Le Pen preoccupano” : In vista delle Elezioni europee di maggio 2019 serve una grande alleanza della sinistra europeista: da Tsipras, passando per i Socialisti, fino ad arrivare ai liberali di Emmanuel Macron. È questa l’idea presentata dal segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, prima di partecipare al vertice dei leader del Partito Socialista Europeo (Pse) che precede il summit informale europeo di Salisburgo, in Austria. “Al ...

Fondi ai disabili tagliati : Martina attacca Salvini - ma è stato Gentiloni : Evidentemente anche ai politici più esperti e scafati a volte sfugge il controllo delle dita che digitano sulla tastiera del pc. Questa volta è capitato al segretario del Pd Maurizio Martina il quale, su Twitter, il 13 settembre ha pubblicato un cinguettio poi cancellato in cui attaccava il governo giallo-verde, e in particolare i leader della Lega, Matteo Salvini [VIDEO], colpevole, a suo dire, di aver voluto a tutti i costi dare vita al ...

Salvini-Di Maio - Martina-Renzi : quando la politica divide gli alleati : Il vicepremier pentastellato glissa sulle molteplici divergenze con il collega leghista. L'ex-segretario del Pd continua a rubare la scena a quello in carica -

Maurizio Martina : 'Salvini restituisca i 49 milioni - Di Maio chieda scusa per le bugie' : Il discorso di chiusura alla Festa dell'Unità di Ravenna è spettato a Maurizio Martina. L'ex ministro all'agricoltura ha lanciato un messaggio di unione e reciproco rispetto al suo gruppo, sottolineando che bisogna volersi bene e smettere di litigare su tutto. Le ultime vicende infatti, hanno visto un partito formato da esponenti pronti a tutto per prevalere sugli altri colleghi. Per questo motivo Martina ha ricordato 'ai suoi compagni' i vecchi ...

Attacco di Martina : Matteo Salvini dimettiti : “Voglio dire da qui chiaro al ministro dell’Interno: uno vale uno davanti alla giustizia, caro Salvini. Non sei al di

Martina : 100 giorni di governo con fatti zero e danni tanti. Salvini nega la retromarcia sulla giustizia : Dalla Festa dell'Unità a Ravenna il segretario Pd duro con il governo e con il capo del Viminale che a sua volta smentisce Di Maio: 'decido con la mia testa' -

Martina contro il governo : “Conte e Salvini andate a casa - è una vergogna” : Maurizio Martina, segretario del Pd, chiude la festa dell'Unità attaccando il governo e i suoi esponenti: chiede a Luigi Di Maio di scusarsi per ciò che ha fatto con l'Ilva di Taranto, a Matteo Salvini di rispettare la Costituzione o di "andare a casa" e chiede di "andare a casa" anche a Giuseppe Conte, definendo "una vergogna farsi costruire su misura i concorsi".Continua a leggere