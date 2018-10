Mario Maio | ' Cenzino era speciale | trascinatore in campo | semplice nella vita privata'

Mario Monti - bastonata a Luigi Di Maio : 'Se l'Italia oggi è messa così male...' : Interviene a gamba tesa nel dibattito già rovente sulla legge finanziaria, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti . Lo fa a proposito del tira e molla tra Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria , del quale prende le difese, bastonando invece il vicepremier pentastellato. 'Se l'Italia è messa oggi molto peggio di tanti altri Paesi europei è perché in un passato lontano ...

Mario MONTI SU SALVINI E DI MAIO : "RIDURRANNO L'ITALIA A UNA TRISTE PENISOLA DI QUASI-EUROPA" - : Un lungo articolo che parte dalla prima pagina. In cui l'ex premier e senatore a vita in carica MARIO MONTI , europeista di ferro , ricordate il suo "ce lo chiede l'Europa" ?, , processa la politica adottata dalL'ITALIA sull'immigrazione e la partita che sta giocando con l'Europa. MONTI ribalta il punto di vista, descrivendo non un'Italia che vuole uscire da Shengen e dall'euro. Ma un'...