Maradona scatenato nello spogliatoio dopo la vittoria della sua squadra VIDEO

Maradona scatenato nello spogliatoio : il balletto dell’allenatore argentino dopo la vittoria [VIDEO] : Diego Armando Maradona euforico nello spogliatoio insieme ai suoi calciatori dopo la vittoria dei Dorados contro i Leones Negros Diego Armando Maradona si concede un ballo scatenato alla fine del match vinto per 2-0 della sua squadra contro i Leones Negros. I Dorados, con un uomo in meno, hanno trionfato nella decima giornata del campionato messicano. Maradona ha palesato tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto con un balletto ...

Maradona scatenato - vittoria e nuovo show in Messico : E’ iniziata alla grande la nuova esperienza da allenatore per Diego Armando Maradona, il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula conquistando così la prima vittoria, risultato che aumenta la consapevolezza per il futuro. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo. show di Maradona durante tutto il match, l’ex Pibe de Oro ha incitato i suoi fino all’ultimo minuto ed esultato in modo ...