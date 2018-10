Maradona | consiglio a Messi | ' Lascia la Nazionale!'

Maradona a Messi : “Gli consiglio di lasciare la Nazionale” : Diego Maradona, allenatore dei Messicani del Dorados, è tornato a parlare del tema calcistico del momento in Argentina: la Nazionale. Al Clarin ha confessato di essere in totale disaccordo sulla scelta di non assegnare – per il momento – la sua dieci a nessuno. E consiglia Leo Messi: “La scelta di Scaloni di non dare la 10 a nessuno? Senza senso. Messi dovrebbe darla a chi gioca da 10. Il silenzio della Pulce dopo il ...