Mara Venier | incidente a Domenica In | il cruciverbone casca sul piede | dolore bestiale

Le reazioni nei social della Venier e della D'urso per lo share di ieri e like e commenti della Marcuzzi e del marito di Mara. Guarda le FOTO : La sfida fra Domenica Live e Domenica In (che ha visto la vittoria della prima per un soffio) ha scatenato

Barbara D’Urso e Mara Venier : le frecciatine sugli ascolti tv : Barbara D’Urso e la caduta di stile nei confronti di Mara Venier Barbara D’Urso è finita al centro delle critiche sul web. Alla terza domenica della stagione, infatti, si è presa la rinvicita con Domenica Live su Mara Venier e Domenica In. Nella prima parte il contenitore del giorno festivo dell’ammiraglia del Biscione ha ottenuto il 15,76% di share e 2.213.000 telespettatori, mentre la Venier ha raccolto il 15,59% di share, ...

La domenica senza idee. Per fortuna c'è Mara Venier : domenica in è uno show un po' inutile, avvolto da una generale atmosfera di improvvisazione. E la luce della conduttrice ?non basta ad accendere il programma

Al Bano a Domenica In : tra Romina e la Lecciso spunta Mara Venier : Al Bano è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. La sua intervista ha messo in fibrillazione i fan per alcune frasi sul suo rapporto con Romina. La presentatrice, che ha già avuto l’onore di avere in trasmissione la Power, confessa di essere stata attratta dal cantante di Cellino San Marco. Durante il Festival di Sanremo del 1996 ha fatto di tutto per incontrarlo ma lui era impenetrabile: “Stavi sempre imbronciato, non mi vedevi ...

Mara Venier tiene testa a Barbara D’Urso : gli ascolti di Domenica In : Barbara D’Urso batte di poco Domenica In di Mara Venier Niente tris per Mara Venier e Domenica In, dopo aver battuto nelle prime due domeniche il diretto competitor. Barbara D’Urso ha vinto la terza sfida Auditel con Domenica Live, ma di poco, grazie anche ai talk sulla terza edizione del Grande Fratello Vip e ai dibattiti urlanti. Sono stati 2.022.000 telespettatori a seguire la breve presentazione, pari al 12,8% di share, ...

Mara Venier 'azzoppata' a Domenica In : Piccolo incidente a "Domenica In" per Mara Venier. Il contenitore Domenicale va a gonfie vele sebbene la struttura non agevoli il lavoro della conduttrice. Oltre ai soliti problemi di comunicazione ...

Domenica In : Incidente in diretta per Mara Venier. Guarda il VIDEO : Il Cruciverbone di Domenica In è tornato protagonista ma ha rischiato di azzoppare Mara Venier. Durante la puntata di oggi,

La dolce e sorridente Carolyn Smith intervistata da Mara Venier : 'Sono rimasta male per le critiche rivolte a Nadia Toffa'. Leggi le sue parole : Carolyn Smith a Domenica In parla delle critiche su Nadia Toffa Carolyn Smith a Domenica In dice la sua di

