blogo

: Manovra, UE scettica sul Def italiano: ecco perché - Politica111 : Manovra, UE scettica sul Def italiano: ecco perché - aldoceccarelli : Manovra, UE scettica sul Def italiano: ecco perché - polisblogit : Manovra, UE scettica sul Def italiano: ecco perché -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Giovanni Tria in queste ore si sta confrontando con i colleghi europei dell'Eurogruppo. All'ordine del giorno non c'è il Def, ma è ovvio che si tratta di un tema caldo, ancheil Ministro dell'Economia - stretto tra le richieste della Lega e quelle del M5S - ha deciso di non rispettare le rassicurazioni fatte in precedenza, quando aveva assicurato che l'Italia non sarebbe andata oltre l'1,6% di rapporto deficit/pil. Il Ministrodovrebbe abbandonare questo vertice anzitempo, proprio per rientrare nel nostro Paese e dedicarsi al completamento della Nota di aggiornamento del Def.Entro il 15 di ottobre l'Italia dovrà inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, grazie al quale partirà la vera discussione. L'accordo raggiunto dal governo preoccupa però l'Europa, che ha ben presente cosa è accaduto negli scorsi anni. L'Italia è sempre stata molto ...