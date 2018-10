Manovra | Salvini | ' Bocciatura preventiva dell' Ue? Non esiste'

Manovra - Salvini : una bocciatura preventiva Ue non esiste : Genova, 1 ott., askanews, - 'Non esiste: è il primo giorno di ottobre, c'è il sole, la gente ha voglia di crescere, lavorare e di tornare in Italia a fare dei figli'. Lo ha detto il vice premier e ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla Manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

