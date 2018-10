Manovra | il premier Conte | Svolta per il rilanciodel Paese | abbiamo ridato

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla Manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

Manovra - l'aut aut dei vicepremier a Tria. Mattarella ferma le dimissioni : Il responsabile dell'Economia si è tuffato in un incontro a quattr'occhi con Conte. Lì Tria, scortato dal capo di gabinetto Roberto Garofoli e dal direttore generale Alessandro Rivera, ha offerto ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Manovra : domani vertice con Conte - Tria - Giorgetti e vicepremier : Un vertice di governo sulla Manovra economica si terrà domani mattina a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, intorno al tavolo siederanno il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Tria chiama i due vicepremier : prudenti su Europa e Manovra : In ordine sparso. Sulla politica estera, sui migranti, sulla manovra di bilancio, persino sulle infrastrutture. Il vicepremier Matteo Salvini stringe intese con il gruppo di Visegrad, affossa la riforma del trattato di ...

Di Maio : “reddito di cittadinanza a tutti nel 2019”/ Vicepremier M5s sfida Ue : “Manovra - sforeremo tetto 3%” : Luigi Di Maio a tutto campo: "reddito di cittadinanza a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": il punto su Autostrade e migranti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:58:00 GMT)

Manovra - Tria vs Di Maio : "no spese fuori bilancio"/ Ultime notizie - vicepremier M5s "no contrapposizioni" : Manovra Economica, Tria 'frena' Di Maio e Salvini 'no spese fuori da vincoli di bilancio'. Ultime notizie, vicepremier M5s 'nessuna contrapposizione'.