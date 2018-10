Manovra | Boccia | preoccupati | è sostenibile solo con la crescita

Boccia - Confindustria - : siamo moderatamente preoccupati dalla Manovra : Roma, 1 ott., askanews, - Sulla manovra Confindustria è 'moderatamente preoccupata', ma corretta perché 'non critichiamo prima di conoscere'. Lo ha sottolineato il presidente Vincenzo Boccia a Radio ...

Cosa succede se Bruxelles boccia la Manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Salvini : “Me ne frego di Bruxelles - se boccia la Manovra la faccio lo stesso” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia un chiaro messaggio all'Ue sulla legge di bilancio e sul deficit al 2,4%: "È una manovra che investe su coloro che soldi non ne hanno: pensionati, giovani disoccupati. Se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso".Continua a leggere

Manovra - Boccia 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda 'Vergognoso'. La replica 'Non sa organizzare cene' : Un botta e risposta al veleno che infiamma ulteriormente la polemica politica sulla Manovra, nel giorno in cui il capo dello Stato richiama al rispetto dei conti . Protagonisti del battibecco sono da un lato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall'altro ...

Manovra - volano stracci tra Boccia e Calenda : "Confindustria crede nella Lega" - "Endorsement vergognoso" : L'ex ministro commenta così le parole del presidente dell'Associazione degli industriali che ha detto che le imprese credono "fortemente nella Lega"

Berlusconi boccia la Manovra : "Va cambiata - impoverisce" : "Questa manovra impoverisce tutti". Silvio Berlusconi dopo la nota di aggiornamento del Def varata dal governo non ha dubbi e boccia senza usare giri di parole la ricetta economica proposta dai gialloverdi. Il leader di Forza Italia pone l'accento sui rischi che corre il nostro sistema economico con una manovra al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil. Il giudizio del Cavaliere è netto: "Rivolgerò un appello a questo governo affinché cambi le ...

Boccia : governo spieghi Manovra o rischi : 14.27 "Forse è opportuno da parte del governo spiegare quanto prima cosa intende fare e quale strada intraprendere, pena il rischio di abbassamenti in Borsa e aumenti dello spread". Così il presidente di Confindustria, Boccia, parlando all' Assemblea degli industriali di Vicenza. Rispetto alla Manovra, precisa, "non siamo stati ostili" ma "devono esserci risorse anche per la crescita e l'occupazione, non possono bastare la novità annunciate in ...

Manovra : crollano le Borse - Salvini : 'Se Ue ci boccia tiriamo dritti' : Venerdì nero a Piazza Affari. La borsa sprofonda del 3,7% per la Manovra economica, sgradita ai mercati. In fumo 22 miliardi di capitalizzazione. Su lo spread. Secondo le prime stime la legge di ...

Boccia : “Col rialzo dei tassi già sfumato un pezzo di Manovra” : «Lo spread? In pratica ci siamo già mangiati un pezzo di manovra» avvisa il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Che non si stupisce per il deficit al 2,4%, ma chiede «più attenzione alla crescita, agli investimenti, all’occupazione e ai giovani». ...

Salvini : "Se UE boccia la Manovra? Noi tiriamo avanti" : Ieri sera è stato trovato l'accordo per arrivare al 2,4% di rapporto Deficit/pil ed oggi sono arrivate, puntualissime, le prime reazioni. Moscovici ha già avvertito l'Italia e un segnale forte è arrivato anche dai mercati finanziari, con lo Spread in rialzo dopo un mese di settembre tranquillo sotto quel punto di vista. La Manovra italiana verrà messa sotto la lente d'ingrandimento dell'EU. Di Maio, dopo i festeggiamenti di ieri sera, ha ...

Manovra - lo spread a quota 280 poi cala. Borsa brucia 25 miliardi Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi chiude al 3,7% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

I mercati bocciano la Manovra : borsa a picco - -3 - 72% - - spread a 269 : A Piazza Affari affonda sui bancari dopo una giornata di forti tensioni bruciando 22 miliardi di capitalizzazione - La prima manovra del governo giallo-verde non piace proprio ai mercati finanziari. ...

