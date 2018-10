Manifestazione Pd | guerra di numeri sulle presenze

Blastingnews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) 2 Ma quante persone c’erano domenica 30 settembre allaPd organizzata a Roma a piazza del Popolo? Come sempre accade in questi casi, le stimevariano in base alla fonte che le rilascia. Nel caso in questione, gli organizzatori si dicono sicuri che i presenti non fossero meno di 70mila. Ma, secondo quanto riportano diversi organi di informazione, tra cui il Fatto Quotidiano, la superficie della piazza non permetterebbe di contenerne più di 60mila. Considerato poi che, come si vede da alcune immagini, la folla non era proprio accalcata, il numero reale di partecipanti non dovrebbe superare le 40-50mila unita'. Le stime degli organizzatori: ‘Siamo 70mila’ Indipendentemente dal conteggio dellein piazza del Popolo, i dirigenti del Pd possono comunque considerarsi soddisfatti del colpo d’occhio offerto sui media. Certo, come ...