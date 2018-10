Manifest | la serie firmata Zemeckis da stasera su Premium STORIES

Manifest - la serie in anteprima su Mediaset Premium : Arriva in esclusiva assoluta sulle piattaforme Mediaset Premium e SKY Italia, la serie evento Manifest prodotta dal Premio Oscar Robert Zemeckis C’è grande attesa per il debutto televisivo di “Manifest“, la serie televisiva americana ideata da Jeff Rake e prodotta dal Premio Oscar Robert Zemeckis. Una produzione internazionale che incuriosisce per la sua trama e per i suoi richiami alla serie di successo “Lost“. ...

The Good Doctor 2 - Manifest e Young Sheldon 2 accendono la serialità americana : calendario completo delle 30 serie in partenza : Un vero e proprio tsunami è quello in arrivo dagli Usa e che ha preso il via con The Good Doctor 2, la nuova Manifest, Young Sheldon 2 e tante altre serie tv. La nuova stagione televisiva americana che il pubblico italiano tanto ama ha preso il via proprio qualche ora fa quando in America con il ritorno degli show rivelazione dello scorso anno e delle novità importanti come Manifest, la nuova serie con Josh Dallas. Per alcuni è già la nuova Lost ...

Manifest : la serie tv sbarca su Premium Stories dall’1 ottobre : Manifest sta per fare il suo debutto sulla NBC, previsto per questa sera. In occasione del grande evento, i fan italiani non rimarranno a bocca asciutta e potranno assistere agli episodi della serie tv di Robert Zemeckis a breve distanza dall’esordio in America. Quando andrà in onda in Italia Manifest? Il primo appuntamento è per l’1 ottobre 2018, in prime time. Manifest trama, anticipazioni e cast Un gruppo di persone sale a bordo ...