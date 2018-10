Manchester United | Mourinho a rischio esonero | ecco l’eventuale sostituto

Mourinho esonerato dal Manchester United?/ Ultime notizie - Zinedine Zidane possibile sostituto : Mourinho esonerato dal Manchester United? Ultime notizie, Zinedine Zidane possibile sostituto: secondo Rio Ferdinand è "Pogba il portavoce della squadra contro lo Special One"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:38:00 GMT)

Mourinho ad un passo dall’esonero : nuovo flop del Manchester United - che debacle contro il West Ham! : Josè Mourinho rischia la panchina dopo un inizio di stagione pessimo con il suo Manchester United, sconfitto oggi dal West Ham di F. Anderson Va ancora ko il Manchester United di Josè Mourinho, che incassa la terza sconfitta in sette giornate di Premier League. I red devils cedono 3-1 sul campo del West Ham. Gli ‘hammers’ vanno in gol con l’ex Lazio Felipe Andreson al 5′, raddoppiano grazie all’autorete di ...

West Ham-Manchester United - Mourinho protesta : 'Due gol erano da annullare' : Una nuova sconfitta, l'ennesima di questo complicatissimo avvio di stagione dello United. Red Devils battuti sul campo del West Ham, in rete anche Arnautovic e l'ex Lazio Felipe Anderson, per 3-1 e ...

Premier League - West Ham-Manchester United 3-1 : All'orizzonte si addensano nuvoloni grigi per José Mourinho. Dopo l'eliminazione ai rigori in Coppa di Lega, per mano del Derby County di Lampard, arriva una nuova sconfitta in Premier League in casa ...

West Ham-Manchester United 3-1 LIVE : risultato in diretta : West Ham-Manchester United 3-1 6' Felipe Anderson, WH,, 43' Yarmolenko, WH,, 71' Rashford, MU,, 73' Arnautovic, WH, Tabellino West Ham, 4-3-3, : Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Noble, ...

Premier League - crisi Manchester United : ko anche contro il West Ham [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

West Ham-Manchester United 1-0 LIVE : risultato in diretta : West Ham-Manchester United 1-0 6' Felipe Anderson Tabellino West Ham, 4-3-3, : Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Noble, Rice, Obiang, Yarmolenko, Arnautovic, Felipe Anderson. All: ...

West Ham-Manchester United 0-0 LIVE : risultato in diretta : West Ham-Manchester United 0-0 Tabellino West Ham, 4-3-3, : Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Noble, Rice, Obiang, Yarmolenko, Arnautovic, Felipe Anderson. All: Pellegrini Manchester ...

West Ham-Manchester United LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali West Ham, 4-3-3, : Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Noble, Rice, Obiang, Yarmolenko, Arnautovic, Felipe Anderson. All: Pellegrini Manchester United, 4-3-3, : De Gea, ...

Manchester United - Mourinho su Pogba : 'Non vi racconto cosa è successo - ma domani gioca' : Dopo le polemiche nel corso della settimana tra Mourinho e Pogba , culminate con la nomina di vice-capitano revocata al francese, l'allenatore del Manchester United è tornato sulla questione durante ...

Manchester United - Mourinho adesso litiga anche con Rashford : Mourinho e Pogba ormai ai ferri corti, ma non sono gli unici ad aver avuto un battibecco all’interno dello spogliatoio dello United Polveriera Manchester United, ma non solo per le liti continue tra Mourinho e Pogba. Il tecnico portoghese infatti, avrebbe avuto da ridire anche con un alto talento della rosa dei Red Devils, vale a dire Rashford. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il tecnico del Manchester United ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester United - Premier League 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Ritorno importante in casa Hammers; Red Devils con l’11 titolare.La 7^giornata di Premier League si apre con la sfida del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham e il Manchester United.Come arrivano West Ham e Manchester United?Gli Hammers arrivano dalla pirotecnica vittoria ottenuta mercoledì nel 3° turno di Carabao Cup contro ...

Juve - Paratici : "Finché Pogba è del Manchester United - meglio non parlarne..." : Chissà se Paul Pogba è ancora presente nella chat dello spogliatoio bianconero, frequentata con assiduità anche dopo l'addio nell'estate 2016. In questi giorni, comunque, la voce di un suo ritorno ...

Manchester United - Mourinho e Pogba ai saluti finali? Juve e Barça attendono : Ieri a Carrington i rapporti fra José Mourinho e Paul Pogba hanno raggiunto un nuovo minimo storico, coi due a bisticciare davanti alle telecamere di Sky Sports per colpa del famoso video postato su ...