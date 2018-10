Maltempo Toscana | grossa tromba marina a Cecina | il video

Maltempo in Toscana - enorme tornado si abbatte sulla costa a Cecina [FOTO e VIDEO LIVE] : Un enorme tornado s’è abbattuto pochi minuti fa sul litorale centrale della Toscana, a Cecina. Il Maltempo sta colpendo da stamattina gran parte della Regione, con piogge torrenziali tra le province di Pisa e Livorno con 67mm di pioggia a Montecatini Val di Cecina, 50mm a Santa Luce 40mm a Guardistallo, 35mm a Castagneto Carducci, Fucecchio e Lajatico, 32mm a Volterra e Riparbella, 27mm a Cecina. Sul tornado di poco fa a Cecina, non ...

Maltempo - Rossi : “In Toscana arriva l’app per avvertire i cittadini” : “Siamo pronti a presentare una applicazione che sarà disponibile per qualsiasi telefono” per avvertire i cittadini se il livello dei fiumi supera il livello di guardia. In caso di emergenza Maltempo finora “abbiamo avvertito i sindaci, la protezione civile, e siamo i pochi casi in Italia dove è possibile seguire l’evoluzione meteorologica del territorio, suddiviso in 20 distretti. Oltre a questo, i cittadini dalle ...

Maltempo Toscana - crollano i pannelli nel nido : tecnici al lavoro : Un sopralluogo al nido Acquario di San Concordio (Lucca), dove lo scorso sabato, a causa delle forti piogge si sono verificate delle infiltrazioni, è stato effettuato questa mattina dai tecnici dell’ufficio edilizia scolastica. La pioggia, infiltrandosi, ha bagnato i pannelli in cellulosa del controsoffitto: alcuni di essi, impolpati di acqua, si sono disgregati cadendo sul pavimento. Questa mattina le insegnanti della scuola che si sono ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : fino a domani : La sala operativa della Regione Toscana ha annunciato un'allerta meteo gialla per oggi e domani 2 settembre. Previsti forti temporali e grandinate.

Maltempo Toscana : domani allerta meteo gialla sull’area metropolitana di Firenze : La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il ...

Maltempo Toscana - Confagricoltura : danni al 20% dell’ortofrutta ma la qualità è ottima : Nubifragi, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale: fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20% dei prodotti ortofrutticoli del territorio. Confagricoltura Toscana, impegnata in un monitoraggio delle produzioni e delle raccolte,lancia l’allarme. “Questo clima così imprevedibile e inusuale non ci ...

Maltempo Toscana : revocata l’allerta meteo arancione : La Sala operativa della Regione Toscana ha revocato l’allerta codice arancione emessa ieri e valida fino alle 13 di oggi: nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Non risultano al momento criticità dovute al Maltempo. L'articolo Maltempo Toscana: revocata l’allerta meteo arancione sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo Toscana : domani codice giallo per forti temporali : codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni ...

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Maltempo Toscana : fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca : incendio boschivo innescato da un fulmine oggi tra Pisa e Lucca: il rogo è divampato sopra la galleria stradale di comunicazione tra le due province nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Maltempo Toscana: fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca sembra ...