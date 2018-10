Maltempo | la tempesta tropicale Rosa minaccia Messico e USA con oltre 100mm di pioggia

Maltempo - Uragano “Zorbas” sul mar Jonio : il mare in tempesta “cancella” la spiaggia di Sampieri e si abbatte sul lungomare [FOTO LIVE] : 1/20 ...

Maltempo in Brasile - tempesta devasta il Rio Grande do Sul : centinaia di migliaia di persone senza corrente : Una forte tempesta che si e’ abbattuta nella giornata di ieri nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, ha causato diversi danni e lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica. Lo riporta la rete brasiliana Globo. Secondo la Protezione Civile Statale, sono stati registrati disagi in otto comuni di Rio Grande do Sul. A Sao Lourenco do Sul, nella Regione sud del Brasile, una famiglia e’ rimasta sfollata. La ...

Maltempo Irlanda : la tempesta Ali fa le prime due vittime : Il Maltempo ha causato due vittime in Irlanda, colpita dalla tempesta Ali, che sta sferzando anche la Gran Bretagna con piogge e venti che soffiano a 145 km orari. A perdere la vita sono stati una cittadina svizzera, che dormiva in un camper parcheggiato in cima a una scogliera e trascinato dal vento in mare, e un uomo, schiacciato da un albero caduto a terra. La forza della tempesta sta scemando, ha fatto sapere il servizio meteorologico ...

Maltempo - la tempesta Alì sferza Regno Unito e Irlanda : venti a 143 km/h - blackout e voli cancellati [GALLERY]

Maltempo - l'innesco dell'Uragano Mediterraneo nel Mar Tirreno fa esplodere violenti temporali in Sicilia : bombe d'acqua su tutta l'isola - tempesta a Siracusa [FOTO e VIDEO]

Maltempo - tempesta nella Cina meridionale : morte 2 persone - 127.000 evacuati : Forte Maltempo nella Cina meridionale, che sta causando ingenti danni e disagi. Due persone sono morte e 127.000 sono stati gli evacuati. Il governo cinese ha evacuato 127 mila persone dalla provincia meridionale di Guangdong a causa delle forti piogge. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Le intense precipitazioni, che hanno colpito piu’ di 1,2 milioni di persone nell’est della provincia, hanno provocato due ...

Allerta Meteo - la "Tempesta Autunnale" del weekend irrompe da Nord : Maltempo estremo e freddo mentre al Sud resiste l'estate

Allerta Meteo : nell'ultimo giorno di Agosto arriva il Maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE]

Maltempo : incredibile tempesta di grandine in Messico paralizza il traffico - accumuli fino a 70 cm [FOTO e VIDEO]

Tempesta di fulmini e forte vento : a Malpensa blackout di un'ora/ Ultime notizie - Maltempo nel Varesotto : Tempesta di fulmini e forte vento: a Malpensa blackout di un'ora. Ultime notizie, maltempo nel Varesotto, disagi per i passeggeri dello scalo aeroportuale

Maltempo - NUOVI TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie meteo Lombardia : tempesta di fulmini - blackout a Malpensa : MALTEMPO, NUOVI TEMPORALI al NORD: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.

Maltempo - violenti temporali in pianura Padana : anomala tempesta di sabbia a Cremona : Il Maltempo sta colpendo la pianura Padana con violenti temporali e un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito Cremona, dove sono caduti 14mm di pioggia in pochi minuti con raffiche di vento fino a 60km/h. Vento ancora più forte a Piadena (82km/h) e Codogno (74km/h), con 36mm di pioggia a Piadena, 28mm ad Asola e 27mm a Torricella del Pizzo. Un po’ tutta la “bassa” lombarda ha dovuto fare i ...