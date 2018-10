Maltempo | grandine sulla costa ligure | voli dirottati da Genova FOTO

Maltempo shock in Liguria : +12°C in pieno giorno sulla costa - litorali imbiancati dalla grandine [FOTO LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Meteo - stop al caldo e Maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine - ecco dove : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il...

Meteo - stop al caldo e Maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il tempo sta ...

Maltempo Marche : pioggia e grandine a Jesi - allagamenti e disagi alla viabilità : Prosegue l’ondata di Maltempo nelle Marche: Jesi è stata colpita anche questa mattina da pioggia e grandine, con disagi alla viabilità segnalati in particolare sulla SS76 nei pressi dell’uscita Jesi Centro verso Jesi Ovest. A causa di vento e precipitazioni odierne piante e rami sono caduti sulla sede stradale della statale. Ieri un nubifragio e una forte grandinata avevano provocato allagamenti di strade, sottopassi e infiltrazioni ...

Maltempo - pioggia e grandine flagellano l'entroterra : è emergenza : Approfondimenti La bufera di grandine bersaglia la città - VIDEO 1 settembre 2018 Jesi sott'acqua, frana in centro e pronto soccorso allagato. Il Maltempo che si è abbattuto su Ancona e provincia ...

Tromba d'aria a Cavarzere : Maltempo in Veneto/ Video - ultime notizie : grandine a Chioggia ed eventi sospesi : Tromba d'aria a Cavarzere: ondata di maltempo su tutto il Veneto, con temporali e violente grandinate. Tra i disagi registrati anche la sospensione di numerosi eventi.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Allerta Meteo Estofex - attenzione al Maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

Maltempo - grandine e nubifragio sul Gargano : camping evacuati e danni alla linea ferroviaria : Il Maltempo continua a fare danni in Italia. Nel Gargano, in provincia di Foggia, violente precipitazioni e chicchi di grandine grandi come noci hanno costretto ad evacuare alcuni camping oltre a creare disagi alla rete ferroviaria. I vigili del fuoco: "Se la situazione non migliora ci saranno enormi problemi".Continua a leggere

BOMBA D'ACQUA SUL GARGANO : EMERGENZA Maltempo/ Ultime notizie video : grandine e raffiche di vento - i danni : MALTEMPO, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Maltempo - pioggia e grandine : evacuati campeggi sul Gargano Previsioni : da oggi sole : La pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano, hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di 'Lido del ...

Maltempo - pioggia e grandine sul Gargano : campeggi evacuati/ Ultime notizie - addio estate 2018? : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Maltempo Gargano - grandine e nubifragi : danni a linea ferroviaria e campeggi evacuati : Pioggia, grandine e nubifragi. Il Maltempo che nella giornata di ieri, 26 agosto, si è abbattuto nel Gargano,ha creato diversi disagi, soprattutto a Rodi Garganico (in provincia di Foggia), nella zona poco distante di ‘Lido del Sole‘. La linea ferroviaria nel tratto Ischitella–Rodi Garganico–San Menaio è stata danneggiata dall’acqua e dal fango dei vicini canali esondati che hanno ricoperto i binari e in molti ...

Maltempo - grandine e nubifragi : coltivazioni distrutte - milioni di euro di danni : Si aggrava il conto dei danni nelle campagne a causa dell’ultima ondata di Maltempo di un pazzo agosto che ha colpito a macchia di leopardo da nord a sud con grandine e nubifragi che hanno distrutto le coltivazioni prossime alla raccolta: il dato emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti sugli effetti di una perturbazione anomala che ha spezzato l’estate con milioni di euro di danni e la necessità di avviare le verifiche per la ...