Male Telecom Italia in avvio di ottava

Telecom - non è Iliad il Male oscuro che la fa cadere in Borsa : Il titolo viaggia è a sconto almeno del 25% rispetto ai multipli di Borsa del settore. Tuttavia secondo gli analisti di Exane – che martedì hanno dato il tono alla seduta da dimenticare massacrando il target price a 38 centesimi – è destinato a restare racchiuso in una “trappola di valore”...