Mai così tanti morti nel mar Mediterraneo

Istat - disoccupazione cala al 9 - 7% “Mai così tanto lavoro dal 1977”/ Renzi “merito Jobs Act” - ma i sindacati.. : Dati Istat, disoccupazione cala al 9,7%: "mai così tanto lavoro dal 1977", ma siamo terzultimi in Europa. Renzi, "merito del Jobs Act", sindacati attaccano "solo precariato"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...

Boccia : “Crediamo nella Lega”. Calenda : “Vergogna - Confindustria Mai così”. La replica : “Lui non sa organizzare le cene” : La luna di miele tra governo e Paese chissà quanto durerà e fino a quando. Di certo pare finita la luna di miele tra i partiti cosiddetti tradizionali e gli industriali. In particolare a partecipare a una rissa verbale a distanza sono il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. “Di questo Governo crediamo fortemente nella Lega” dice Boccia. “Vergogna, mai un ...

Manovra - così Luigi Di Maio e il M5s regalano soldi agli immigrati : ... verso le 21.30, davanti a Palazzo Chigi con tanto di bandiere del Movimento per gioire: hanno vinto un braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Manovra finanziaria del 2019 ...

Di Maio vuole "abolire la povertà". E Salvini replica così : "Io il cattivo tempo..." : Due giorni fa a Porta a Porta Luigi Di Maio si era un po" sbilanciato sulla legge di Bilancio che il governo gialloverde si appresta a licenziare. Reddito di cittadinanza e addio alla Fornero, assicurò il leader grillino a Bruno Vespa, avrebbero permesso di "abolire la povertà". Con decreto.La dichiarazione del vicepremier grillino provocò subito ilarità e commenti. Difficile che una legge di Bilancio, un decreto o un Def possano risollevare i ...

Macron Mai così in basso nei sondaggi. Il presidente chiede aiuto ai francesi : "Ho bisogno di voi" : Il crollo dei consensi continua inesorabile, con una popolarità tra i francesi che ora si attesta al 32%, minimo storico del suo mandato. Tanto da spingere Emmanuele Macron a rivolgere agli stessi elettori un'esplicita richiesta di aiuto: "Capisco la vostra impazienza, ma le cose non possono migliorare da un giorno all'altro. Ho bisogno di voi, giornalisti, popolazione, eletti per spiegare l'azione dell'esecutivo. Aiutatemi!".Parole ...

Dalla biometria alla blockchain - salire su un aereo non è Mai stato così tech : Budapest – Intelligenza artificiale, blockchain, internet delle cose. Ambiti enormi dell’innovazione che siamo abituati ad associare a territori come la finanza, la ricerca scientifica di alto livello, la domotica. Il summit europeo di Sita in corso nella capitale ungherese dimostra invece come l’integrazione di quelle tecnologie nell’esperienza di viaggio sia l’unica rotta possibile per rispondere al pachidermico aumento della domanda di ...

"Deficit/Pil 2% e qualcosa oltre" Così Conte media fra Tria e Di Maio : "Un deficit/Pil almeno del 2%, se non qualcosina di più". E' questo il numerino magico che il governo, secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani.it massime fonti del M5S e della Lega, starebbe per scrivere per il 2019 nella nota di aggiornamento al Def Segui su affaritaliani.it

Un agguato Mai visto prima : la foca ce l’ha col ragazzo in kayak e tra la sorpresa generale lo colpisce così : Al largo del Distretto di Kaikoura, in Nuova Zelanda, alcuni ragazzi hanno organizzato un’escursione in kayak. A un certo punto, mentre stanno riprendendo i movimenti di una foca, il mammifero si avvicina a un componente del gruppo e con uno scatto repentino lo colpisce lanciandogli contro un enorme polipo. “Non avevo mai visto una cosa del genere” commenterà su Instagram, dove ha pubblicato il ...

Gran Bretagna - rarissima balena Beluga avvistata nel Tamigi : “vive nel Mar Glaciale Artico - Mai vista prima così a Sud” [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...

Guerriglia sulla finanziaria Di Maio : "Così non la votiamo" : Il conto alla rovescia scorre veloce. Dopo un'estate di promesse, tensioni e pressioni, domani scade il termine per varare la Nota di aggiornamento del Def. Si avvicina, insomma, il momento della verità, quello in cui si capirà quali e quante risorse avrà a disposizione il governo per tenere fede a parte degli impegni contenuti nel contratto di governo. Lo si capisce bene dalle parole usate in serata dal vicepremier grillino Luigi Di Maio in tv ...

Klopp esalta Sarri e il Chelsea : "Che allenatore! Mai visto un cambio di sistema in così poco tempo" : Il tecnico dei Reds alla vigilia della sfida di Coppa di Lega con i Blues: "Il suo è un calcio eccezionale"

Incendio nel Pisano - “un disastro - Mai visto così” : l’esercito difende le case dagli sciacalli [FOTO e VIDEO] : 1/37 ...