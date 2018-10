MACEDONIA PIÙ LONTANA DA UE | FLOP REFERENDUM “Waterloo per Zaev e Tsipras” | Russia

MACEDONIA - referendum fallito sul nuovo nome. Ue e Nato più lontane - il premier non esclude elezioni anticipate : In Macedonia è fallito il tanto atteso referendum sull’accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del nord) dopo la firma con Atene lo scorso 17 giugno. L’affluenza alle urne non ha raggiunto il quorum del 50% più uno. Dopo lo spoglio del 98,61% è risultato che a favore si è espresso il 91,48% dei votanti, rispetto al 5,64% di contrari. Ne ha dato notizia la commissione elettorale, ma l’affluenza alle urne è ...

