Ma vaff | Che ca mi fai fare | scintille a ' Tu si que vales'

Vaccini - il giallo del “vaffanculo” della vicepresidente Taverna. Insorgono Pd e FI. Casellati : “Inaccettabile - ora verifiche” : Altro duro scontro, in aula, al Senato, tra maggioranza e opposizione. A far surriscaldare gli animi è stata la votazione sugli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe per far slittare al prossimo anno il divieto di accesso alla scuola materna per i figli delle famiglie che non hanno prodotto la documentazione sul piano vaccinale. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, protagonista di un intervento accorato, secondo quanto riferito ...