L' ultimo capodanno del Fiscal Compact

(Di lunedì 1 ottobre 2018) La manovra disattende gli accordi europei. La manovra farà aumentare fino al 140% il debito pubblico. La manovra sarà bocciata dai mercati perché non taglia le spese. La manovra è una scommessa sulla crescita del 3% per attutire il maggior indebitamento e disinnescarlo. Sono tutte considerazioni che potranno trovare una risposta quando entro metà ottobre prenderà davvero forma la legge di Bilancio che sarà poi inviata alle Camere e a Bruxelles e si avranno tutti gli elementi a disposizione. Solo allora sarà possibile discutere sul serio. Ma nel giorno in cui rifiatano i mercati per un'Italia che si appresta ad elevare il fatidico rapporto deficit-pil al 2,4%, sono tre gli interrogativi da sciogliere. Riguardano il futuro delle norme contabili dell'austerity targata Berlino, l'assetto dei mercati dopo la fine del Quantitative ...